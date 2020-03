Article publié le 06/03/2020 à 01:00 | Lu 45 fois Lego Creator Expert : au tour de la Fiat 500, version vintage Ford Mustang, Harley-Davidson Fat Boy Aston Martin DB5… Vous le voyez le point commun ? . Mais le dernier des ensembles Lego – Creator Expert est une Fiat 500 très jaune.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



L’intérieur est détaillé, avec un chevalet caché, un capot pour soulever et regarder et un toit ouvrant fonctionnel, pour rêver de profiter du soleil italien.



Comme c’est désormais le cas pour la gamme Creator Expert, Lego a également construit et dévoilé un modèle grandeur réelle de 400 kg de cette voiture à partir de 189 032 briques.



Celui-là n’est pas à vendre, ce qui est probablement aussi bien. Nous frémissons de penser à combien cela coûterait vu les prix parfois très, trop, élevés, des boîtes Lego de nos jours.



