Le tout-en-un Beovision Contour de chez B&O





Avec le Chromecast, Airplay 2 et le Bluetooth à bord. Les téléviseurs OLED existent dans toutes les tailles, mais certains sont plus courants que d’autres.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Voici le nouveau Beovision Contour de Bang & Olufsen, disponible en argent, noir anthracite ou or. Il dispose de 11 amplis et d’un haut-parleur, y compris un quatuor de haut-parleurs de milieu de gamme de 1,5 pouces, un trio de tweeters et quatre haut-parleurs de graves 4 pouces sous son panneau OLED 48 pouces.



Il est livré avec un support mural, mais vous pouvez également opter pour un support de sol pivotant en aluminium ou un socle de table tout aussi robuste, si c’est ce que votre déco exige.



