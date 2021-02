Article publié le 08/02/2021 à 09:22 | Lu 86 fois Le savoir-vivre amoureux ; les secrets des couples qui durent de Caroline Kruse (livre)





Les éditions du Rocher ont publié début janvier 2021, un livre qui tombe très bien à une semaine de la Saint-Valentin : un ouvrage de la conseillère conjugale Caroline Kruse intitulé Le savoir-vivre amoureux, les secrets des couples qui durent (272 pages, 8,90 euros) qui propose des pistes, des éclairages et des clés pour prendre un peu de recul et mieux comprendre l'autre et le couple.

La Saint Valentin est devenue en quelques années, une vaste machine commerciale sans âme qui ne sert plus l’amour (l’a-t-elle d’ailleurs jamais servie ?) mais qui offre principalement aux services marketing et communication, de belles opportunités de business…



Oui mais voilà, malgré toute cette « grosse machine » marketing, l’amour poursuit son chemin... Certes, parfois avec certaines difficultés, surtout lorsque cela fait des décennies que le couple vit ensemble au quotidien.



Pour tous ceux qui s’interrogent, pour tous ceux qui se demandent comment réagir devant une difficulté, comment la contourner et la surmonter ? Pour tous ceux qui souhaitent redonner de la vie à ce qui semble s'étioler ou pour ceux qui veulent, plus simplement, se donner les moyens de mieux vivre ensemble, il existe de nombreux ouvrages.



Et notamment Le savoir-vivre amoureux paru aux éditions du Rocher (collection Poche) de la conseillère conjugale et thérapeute de couples, Caroline Kruse. Il ne s'agit pas dans ce livre, de donner des recettes miracle, du « prêt-à-vivre » en couple mais plutôt d’offrir des pistes, des éclairages et des clés pour prendre un peu de recul et mieux (se) comprendre, d'abord soi-même, mais aussi l'autre et le couple.



Car n’oublions pas que l'amour, ça se cultive, ça se travaille, ça se construit, de façon unique pour chaque couple, qui invente sa propre relation en se libérant des modèles hérités des parents.



En consultation, Caroline Kruse, conseillère conjugale, reçoit des couples qui se heurtent et n'arrivent pas à échanger, à trouver un langage et des codes communs. C’est pour eux et pour tous les autres que cet ouvrage a été écrit.



Caroline Kruse collabore avec de nombreux médias et tient une chronique sur le Huffington Post. Elle a déjà publié Il faut qu'on parle aux éditions du Rocher.









