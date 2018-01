Article publié le 16/01/2018 à 01:00 | Lu 86 fois Le relevé de carrière : le point avec la Finance pour tous Quel que soit votre âge vous pouvez obtenir gratuitement un Relevé de carrière. Inscrivez-vous sans attendre pour l’obtenir et pour le suivre régulièrement. Le point avec la Finance pour tous.





Il récapitule :

• le nombre de trimestres d’assurances,

• les montants des salaires soumis à cotisations vieillesse, dans la limite du plafond de sécurité sociale et servant à calculer le salaire annuel moyen pris en compte pour votre future retraite de base,

• les périodes d’arrêt de travail (maladie, maternité, chômage, service national, etc…), qui peuvent être assimilées à des trimestres. les périodes d’activité relevant d’autres régimes auprès desquels vous avez été affilié (MSA, SNCF, EDF, Artisan, Commerçant (RSI)…).



A qui s’adresser pour obtenir le relevé de carrière ?

Le relevé de carrière est individuel et confidentiel. Vous pouvez l’obtenir en le demandant par courrier auprès de votre caisse régionale d’assurance vieillesse, soit en vous rendant dans un de ses points d’accueil. Mais le plus simple est de le demander par internet. Vous disposerez ainsi à votre convenance de son suivi régulier. Sur le site de l’Assurance Retraite (Cnav), vous pouvez utiliser le service en ligne Mon relevé de carrière.



Le relevé de carrière est un document informatif, individuel et confidentiel mais sans valeur juridique, qu’il soit issu de votre consultation en ligne ou envoyé par courrier par votre caisse de retraite. Si vous constatez des omissions ou des inexactitudes, vous pourrez demander des corrections à votre caisse, dès 44 ans, en précisant les années manquantes ou les reports inexistants.



