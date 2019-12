Article publié le 16/12/2019 à 01:00 | Lu 216 fois Le portefeuille électronique : un nouveau moyen de paiement à votre disposition Le portefeuille électronique (e-wallet en anglais), un nouveau moyen de paiement, est en train de se démocratiser dans le monde. Comme d’habitude, en Europe et surtout en France nous sommes un peu en retard dans son usage, mais bientôt il sera aussi populaire sur le Vieux Continent. Alors, pour prendre un peu d’avance, on vous explique tout sur ce nouveau mode de paiement pratique et entièrement sécurisé.

Le portefeuille électronique qu’est-ce que c’est ?

Avec l’explosion des achats en ligne, de nouveaux modes de paiement alternatifs aux cartes bancaires habituelles se sont développés. Parmi ces nouveautés on trouve le portefeuille électronique ou e-wallet.



L’e-wallet permet de faire des achats en ligne, d’effectuer des virements à partir de votre smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. Cette solution de paiement est approvisionnée par le compte bancaire de l’utilisateur. Pour chaque paiement il suffit simplement d’entrer un mot de passe, sans avoir à dévoiler les coordonnées de la carte bleue.



Le portefeuille électronique agit comme un intermédiaire entre votre compte bancaire et le marchand et garantit un paiement totalement sécurisé. Paypal ou Skrill sont les prestataires les plus connus de cette solution de paiement.



Les avantages du portefeuille électronique

Le portefeuille électronique possède l’avantage, non négligeable, de faciliter grandement les paiements en ligne. Il simplifie l’achat en rendant possible de payer en quelques clics n’importe quel produit ou service sans frais. Qu’il s’agisse de faire



Vous n’aurez plus besoin d’entrer tous les chiffres de votre carte bleue, la date d’expiration et le code CVV. C’est un véritable gain de temps.



Outre la rapidité des transactions, le portefeuille électronique est nettement plus sécurisé et limite les risques d’escroquerie. En effet lorsque vous payez avec votre carte bancaire en ligne vous transmettez toutes vos informations au marchand. Il est très facile pour une personne mal intentionnée de s’en servir pour vous escroquer.



Ce moyen de paiement joue un rôle de tampon entre le site de vente et votre compte bancaire. C’est particulièrement rassurant si, par exemple, vous aimez



Enfin, dans un monde où la conscience écologique prend de plus en plus d’ampleur, l’e-wallet représente une alternative plutôt intéressante. Quand on connaît la quantité de plastique nécessaire pour fabriquer des cartes de crédit et la difficulté de les recycler lorsqu’elles sont périmées, la plupart terminent leur vie dans des sites d’enfouissements, on peut raisonnablement penser que le portefeuille électronique est une véritable solution verte.



