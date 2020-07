Article publié le 31/07/2020 à 08:00 | Lu 22 fois Le piano Lego qui joue de la vraie musique !





Regardons les choses en face : lorsque vous imaginez votre prochain grand ensemble Lego, un piano ne vous vient probablement pas à l’esprit. Ces instruments sont complexes, et apparemment inadaptées à être reproduites dans des blocs en plastique.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Plus important encore, il y a d’authentiques marteaux et des touches pleinement fonctionnelles, de sorte que vous pouvez libérer votre Beethoven intérieur (ou, plus probablement, essayer les baguettes de manière hésitante).



Mais c’est toujours juste du plastique, n’est-ce pas, et cela fait donc simplement un bruit sourd lorsque vous martelez ses deux octaves? Pas que.



Combiné avec l’application Powered Up de Lego, vous pouvez utiliser ce piano pour vraiment jouer de la musique – si cela vous demande trop d’effort, sélectionnez une chanson et le piano jouera tout seul.



