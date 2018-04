Article publié le 04/04/2018 à 01:00 | Lu 68 fois Le palmarès 2018 des Trophées SilverEco Les Trophées SilverEco ont célébré cette année leur 10ème anniversaire. Déjà. Une nouvelle occasion de présenter et de récompenser les meilleures initiatives, les bonnes pratiques et les innovations les plus prometteuses de la Silver économie. En tout, 130 candidats nominés, répartis dans 9 catégories, qui ont défendu leur projet devant 27 membres du jury experts du secteur. Détails.

Quels ont été les projets les plus innovants de l'année ? Apparemment, le choix n’a pas été simple parmi ces 130 actions, produits et services mais les membres du jury, des experts présidés cette année par Ghislaine Alajouanine, se sont réunis et se sont concertés pour trancher le 15 mars 2018.



Meilleure Initiative Santé SilverEco : l’Opticien qui bouge, un service d’opticien à domicile, permettant aux seniors de pouvoir renouveler leurs lunettes à leur domicile sans se fatiguer, ni se stresser. Le service fonctionne sur rendez-vous (donc pas d’attente dans un lieu non adapté) avec un(e) opticien(ne) diplômé(e) et une offre identique à celle d’un magasin.



Meilleure Prestation de Services SilverEco : Courseurs, un service qui a pour but de venir en aide à toute personne en perte d’autonomie dans des régions isolées en créant un réseau géolocalisé d’entraide entre particulier pour se faire livrer tout type de course à domicile.



Meilleure Initiative Intergénérationnelle : Silver In Touch, une plateforme web et téléphonique exclusivement dédiée aux besoins quotidiens des seniors pour le maintien à domicile. Des étudiants engagés et sélectionnés sont mobilisés rapidement par SMS pour effectuer des tâches du quotidien à travers une expérience d’échange et de partage intergénérationnel.



Meilleure Innovation Technologique / Web SilverEco : SPB Family pour l’application l’Atelier des Aidants, qui permet à l’aidant de créer un cercle d’échange (messages et documents) réunissant les acteurs professionnels et familiaux qui interviennent auprès de son proche aidé pour une meilleure prise en charge. L’aidant y retrouve « Le Guide de l’Aidant » : 9 étapes qui l’accompagnent sur des points personnels et dans ses démarches : listing des aides, coordonnées des organismes clés, téléchargement en un clic des CRFAS…



Meilleure Initiative Aide aux aidants SilverEco : Coorganiz, une solution digitale pour les aidants qui facilite l’organisation à plusieurs autour d’un proche fragilisé. Véritable assistant d’organisation de l’aidant principal, Coorganiz permet de coordonner aidants, professionnels et bénévoles, de veiller sur le proche en temps réel, et de partager les informations utiles y compris médicales, avec une confidentialité adaptée au rôle de chacun.



Meilleur Produit / Initiative R&D SilverEco : Braxière Et Cetera, de la lingerie féminine qui s’adapte aux problèmes qu’engendre la perte d’autonomie. La braxiere est un tout nouveau concept, avec un brevet déposé à l’international. C’est un soutien-gorge en deux parties bien distinctes, pour faciliter son enfilage mais aussi pour s’adapter au corps, sans être oppressée. La Xulotte est tout simplement basée sur le système des couches bébés, en beaucoup plus féminin. Pas de métal, pas d’ajustements qui blessent, peu de coutures : une ligne épurée pour un maximum de bien-être.



Meilleure Initiative Loisirs & Culture : Cottos Medical pour Cycléo, un vélo connecté 100% made in France, conçu, développé et produit en Maine et Loire. Destiné aux établissements d’accueil des personnes âgées (EHPAD, EHPA ou résidences seniors), Cycléo est un vélo d’appartement offrant une balade virtuelle adaptée aux personnes âgées. Grâce à la réalité virtuelle, il simule l’évasion d’une balade à vélo, tout en respectant l’état de santé et la capacité de mobilité du résident.



Meilleure Solution Habitat/Domicile : YouTakeCare, une plateforme logicielle intelligente et intergénérationnelle qui favorise le maintien à domicile grâce à une technologie de géolocalisation unique sans accessoire (device) à porter sur soi, sans caméra, sans capteur de mouvements et sans micro.



Meilleure Initiative Hébergement / EHPAD : Rainbold Society, dont la mission est d’animer un réseau de prestations pour faciliter la retraite des seniors LGBTI dans la sérénité et la dignité. Son offre de services : des rencontres mensuelles pour recréer du lien social et une maison de la diversité, un habitat « alternatif » participatif, solidaire, intergénérationnel « hétéro/homo-friendly ».