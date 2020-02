Article publié le 21/02/2020 à 02:00 | Lu 25 fois Le nouveau traducteur Pocketalk arrive en France Pocketalk S, développé par Sourcenext, est désormais disponible en Europe. Parmi les nouvelles fonctionnalités de ce traducteur : un appareil-photo pour traduire des textes écrits, un écran tactile plus grand et une fonctionnalité pratique pour les conversions.

“Le nouveau Pocketalk S a été incroyablement bien accueilli, déclare Tomoaki Kojima, PDG de Sourcenext B.V. Il a été élu “Meilleur Accessoire du CES 2020” par Business Insider ainsi que “Meilleur Produit pour la Famille” par le magazine PARENTS (US) le mois dernier.



Avec plus de 600 000 unités vendues dans le monde entier, Pocketalk a une compréhension approfondie du marché et des endroits où innover. Le lancement du Pocketalk S en Europe, après le Japon et les États-Unis, est la prochaine étape naturelle vers notre mission pour un meilleur rapprochement entre les personnes. Avec Pocketalk S, nous proposons un appareil plus fiable, bien pensé et le plus complet qui soit, pour établir des liens significatifs sans que la langue ne soit une barrière”.



Pocketalk S est un appareil de traduction bidirectionnelle multi-sensoriel, conçu pour des conversations fluides et naturelles, et ce même dans des environnements bruyants. Avec son design élégant comprenant un grand écran tactile, deux haut-parleurs de qualité, des micros antibruit et un appareil-photo de traduction de texte, Pocketalk S permet de traduire entre 74 langues différentes dans 130 pays et régions.



Utilisant les meilleurs moteurs de traduction dans le monde, Pocketalk traduit de façon précise, permettant de déchiffrer les panneaux, les menus, prenant en compte les langues, dialectes et argot locaux. Pour plus de facilité, Pocketalk S est proposé avec une carte SIM internationale gratuite avec deux ans de data en illimité.



Pocketalk S est disponible en quatre couleurs différentes (or, noir, blanc et rouge) pour un prix public conseillé de 299 euros. Disponible en précommande, le Pocketalk S sera expédié dès le 21 février.



Les nouvelles fonctionnalités :

• Taille réduite : plus léger et plus compact pour faciliter les voyages

• Écran plus grand : Surface tactile 16% plus grande pour plus de clarté

• Appareil-Photo : reconnaît et traduit instantanément le texte, l’écrit et les panneaux, le langage ne se limitant pas à la communication verbale

• Conversion : pour la monnaie, les longueurs, les températures

• Une vitesse de traitement accrue des logiciels pour des traductions plus immédiates

• Plus connecté : grâce à l’élargissement du nombre de partenaire en réseau mobile, les utilisateurs bénéficient d’une plus grande couverture 3G/4G partout dans le monde

• Traduction avec un seul bouton : pour des traductions simples en moins d’étapes .



