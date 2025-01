Le nombre d'aides sociales aux personnes âgées en hausse de 2% en 2023 (DREES) Fin 2023, 1,5 million d’aides sociales aux personnes âgées étaient attribuées par les départements*, soit une augmentation de 2% par rapport à 2022 et un nombre qui dépasse le plus haut niveau jusqu’alors atteint, en 2019 indique la DREES (Ministère de la santé) dans un récent communiqué. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 09/01/2025

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile en représente plus de la moitié (54%) de ces aides, l’APA en établissement un gros tiers (37%) et les aides sociales à l’hébergement (ASH) –en établissement ou chez des particuliers- 8%.



D’autre part, toujours selon la DREES, le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile augmente de 2,7% pour s’établir à 816.000 tandis que le nombre de bénéficiaires de l’APA en établissement progresse de 1,2% pour s’établir à 549.000 fin 2023.



A noter aussi qu’en France, 9,1% des personnes âgées de 65 ou plus sont bénéficiaires de l’APA et la moitié des ainés de 90 ans et plus. Par ailleurs, 7 bénéficiaires de l’APA sur 10 sont des femmes.



Autre point : les dépenses annuelles d’aide sociale aux personnes âgées, nettes des différents recouvrements et récupérations et hors frais de personnels du département, augmentent de 5,2% en euros courants en un an pour atteindre 8,7 milliards d’euros en 2023.



Les dépenses d’APA à domicile sont en forte hausse (+6,7 %). Cette évolution résulte de l’augmentation du nombre de bénéficiaires, du financement de la revalorisation des salaires des professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile et du tarif plancher national de ces services.



Les dépenses d’APA en établissements, qui progressent de 4,1%, contribuent également à la hausse globale.



* en France métropolitaine et dans les DROM, hors Mayotte







La rédaction vous conseille < > Le point sur l'espérance de vie sans incapacité pour hommes et femmes en 2023 (DREES) Vieillir en institution ou à domicile sous la direction de Philippe Pitaud (livre)