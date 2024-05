Le magnésium pour la santé des seniors : tout ce que vous devez savoir Présent dans beaucoup d’aliments, le magnésium est indispensable au bon fonctionnement des organismes des seniors. Ce minéral renforce la fonction musculaire, le système nerveux et lutte contre les effets secondaires du vieillissement. Découvrez, sans plus tarder, ce superaliment et ses bienfaits pour les seniors.

Le magnésium pour maintenir la vitalité des seniors



Les bienfaits du magnésium sont reconnus par le monde médical et pour cause : ce minéral favorise le maintien des fonctions du corps. Il est associé à la production d'énergie dans les cellules .



En outre, le magnésium participe à plus de 300 réactions enzymatiques. Il contribue ainsi à assurer la santé osseuse, musculaire et nerveuse des seniors .



Pour bien vivre ses plus belles années et profiter de chaque instant, une nutrition saine est essentielle.





Le rôle du magnésium dans la santé cardiovasculaire des seniors



Le magnésium aide à réguler les niveaux de calcium, de potassium et de sodium dans le corps, tous vitaux pour le bon fonctionnement du cœur.



Il contribue à maintenir le rythme normal du cœur en stabilisant les membranes cellulaires. Cela aide à prévenir les arythmies, qui sont plus fréquentes chez les seniors.



Une étude menée par l'American Journal of Clinical Nutrition auprès de 7.664 patients a examiné l'association entre l'excrétion urinaire de magnésium et le risque de maladie cardiaque ischémique.



Les résultats ont montré que des niveaux faibles d'excrétion urinaire de magnésium étaient associés à un risque élevé de maladie cardiaque ischémique. Ce constat souligne l'importance d'un apport adéquat en magnésium.



À noter que le magnésium participe également à la régulation de la tension artérielle et favorise la dilatation des vaisseaux sanguins. Cet effet vasodilatateur est particulièrement bénéfique pour prévenir l'hypertension.





Comment le magnésium aide les seniors à gérer leur stress ?



Le magnésium est un minéral indispensable non seulement pour assurer le bien-être physique des seniors mais aussi leur bien-être psychologique .



En régulant les neurotransmetteurs impliqués dans la transmission des signaux nerveux, il apaise le stress et l'anxiété , contribuant ainsi à une meilleure gestion de l'humeur :

Il combat la fatigue et le stress ;

Il contribue à diminuer la sécrétion de deux hormones du stress (le cortisol et l'adrénaline) ;

Il contribue à la libération de la sérotonine, l'hormone du bonheur.



Le magnésium est également efficace pour lutter contre l'anxiété et la baisse du moral . Ainsi, des compléments concentrés en magnésium peuvent vous donner un coup de pouce en période de stress !





Des muscles forts et des os solides : les secrets du magnésium pour favoriser la mobilité chez les seniors



Les os et muscles renferment près de 65 % du magnésium contenu dans le corps. Parmi les bienfaits du magnésium, on compte également sa capacité à faciliter l'absorption du calcium, composant important pour assurer la santé des os .



Le magnésium contribue ainsi à prévenir le développement de l'ostéoporose . Les apports en magnésium par le biais de l'alimentation ou de suppléments augmentent la densité osseuse chez les femmes âgées.



Il travaille en tandem avec le calcium pour renforcer les os, ce qui est essentiel pour prévenir l'ostéoporose, une maladie qui rend les os fragiles et plus susceptibles de se fracturer. Le magnésium contribue également à réduire les crampes, les vertiges et la faiblesse musculaire.





Où trouver votre dose de magnésium ? Les meilleures sources pour les seniors



Puisque notre corps n'en fabrique pas, il nous faut consommer des aliments riches en magnésium. On y compte le chocolat noir, les épinards, oléagineux, crustacés, céréales complètes...



Les noix et les fruits secs sont d'excellentes sources de magnésium qui peuvent facilement trouver leur place dans votre routine !



Vous pouvez également contribuer au bon fonctionnement de votre métabolisme en buvant des eaux minérales riches en magnésium .



Les compléments alimentaires sont d'excellents alliés pour favoriser un bon apport en magnésium. Vous pouvez le trouver sous forme de comprimés, de gommes ou en stick. La posologie est généralement 1 prise quotidienne (sans dépasser deux cures par an).



Pensez donc à prendre l'apport conseillé en magnésium. Une alimentation équilibrée et la prise de compléments alimentaires sont la clé pour assurer le bon fonctionnement de votre corps.



