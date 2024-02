Le label Confort Cure : quelle utilité pour le curiste ? La cure thermale étant source de fatigue, vous devez pouvoir vous reposer et vous détendre durant vos temps libres. Le label Confort Cure a été créé par le site LesCuristes.fr afin d’accompagner le curiste dans ses recherches.











En effet, le logement qui vous accueillera durant votre séjour de 3 semaines doit répondre à vos attentes et à vos besoins : calme, proximité du centre thermal, équipements disponibles, qualité de la literie ou encore une accessibilité adaptée à votre état de santé...



D'où la création de ce label...



En quoi consiste une cure thermale ?

La cure thermale est une prise en charge médicale d’une pathologie, dont le traitement se base sur l’utilisation des eaux thermales.



Les vertus des eaux thermales, riches en minéraux et oligoéléments, permettent de soulager les douleurs liées à de nombreuses pathologies chroniques (rhumatisme, arthrose, eczéma, asthme).



Qu’est-ce que le label Confort Cure ?

Le label Confort Cure a été créé par LesCuristes.fr, leader du thermalisme en ligne depuis plus de 10 ans. Il est dédié aux locations saisonnières se trouvant dans l’une des 110 stations thermales françaises.



Ce label est le fruit d’une importante réflexion menée conjointement avec des propriétaires de locations au sein des stations thermales ainsi que des curistes. Il permet d’identifier les logements proposant des équipements et des services adaptés aux curistes afin de leur assurer un confort optimal durant leur séjour.



Quelles sont les conditions d’adhésion d’un logement au label Confort Cure ?

L’attribution du label est réalisée grâce à une grille de notation stricte. Une vérification manuelle est réalisée pour chaque location labellisée.



En plus de l’obtention du classement national en Meublé de Tourisme, le propriétaire doit répondre à différents critères afin d’avoir la possibilité d’adhérer à ce label :

• La proximité du centre thermal.

• La présence d’un ascenseur, si le logement est en étage.

• La proximité des commerces de première nécessité.

• La présence d’un stationnement accessible.

• La qualité de la literie.

• Les équipements pour les repas.

• L’accès à internet.



Ce label est un véritable gage de qualité prenant en compte l’ensemble des besoins d’un curiste. Le niveau de confort d’un logement est exprimé avec une note allant de 1 à 5.



L’attribution du label Confort Cure est une démarche volontaire de la part du propriétaire.

Où trouver une location pour une cure thermale ?



