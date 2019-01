Article publié le 30/01/2019 à 03:13 | Lu 42 fois Le gang des vieux schnocks : BD intergénérationnelle par Florence Thinard Les éditions Gallimard Jeunesse vont publier le 21 mars prochain, la nouvelle bande dessinée de Florence Thinard, ancienne journaliste. Intitulée Le Gang des vieux schnocks, elle met en scène un groupe d’anciens qui décident de fonder un gang suite à l’agression d’une vieille dame. Une ode à l'entraide et à la solidarité.

De nos jours, de plus en de plus de bandes dessinées abordent des thématiques « personnes âgées ». De la dépendance aux amours seniors en passant par les maisons de retraite, les thèmes sont variés et traités sous le signe de l’humour, de la tendresse, de la réalité, etc.



Récemment, deux BD aux antipodes ont connu un beau succès en librairie : Les vieux fourneaux (énorme « carton » avec même la sortie d’un film) et L'obsolescence programmée de nos sentiments. Le Gang des vieux schnocks qui sort au printemps prochain en librairie met en scène des personnes âgées en banlieue qui décident de se réunir afin de retrouver l’agresseur d’une vieille dame.



Victor, Gisèle, Papi Ferraille et Rose-Aimée forment une bande comique et non moins déterminée. Leur plan ? Capturer Jules, délinquant en herbe de 14 ans, et passer avec lui un étonnant marché…

« Une aventure pleine de fantaisie qui donne le beau rôle aux anciens et milite avec le sourire contre la société de consommation » précise l'éditeur.



Toutefois, derrière cette histoire, il ne faut pas se voiler la face ni tomber dans l’angélisme non plus… Les agressions de personnes âgées par des « jeunes à capuche » sont une triste réalité. Ces faits divers reviennent régulièrement dans les quotidiens avec des conséquences souvent dramatiques, voire même fatales pour ces ainés qui se font attaquer…











