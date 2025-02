Le domicile au coeur du vieillissement de Jean-Jacques Amyot (livre) Jean-Jacques Amyot, psychosociologue, publie aux Éditions Chronique Sociale, l’ouvrage Le domicile au cœur du vieillissement (226 pages), une collaboration où une équipe d’auteurs croise un grand nombre de thèmes et de pratiques autour de ce lien que nous entretenons avec notre chez-soi. Lien d’autant plus étroit quand le grand âge, les accompagnements, l’isolement et l’histoire de vie lui donnent une place à nulle autre pareille. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 18/02/2025





En effet, ce dernier assure un très grand nombre de fonctions où se mêlent protection, insertion sociale, ancrage dans un environnement de services, intimité et identité, histoire personnelle…



Cette profonde relation que nous entretenons (fort logiquement d’ailleurs) avec notre domicile doit cependant être réinterrogée en cas de problèmes de santé, d’incapacité, d’’isolement ou quand la solitude se manifestent.



Elle l’est plus encore quand des accompagnements surviennent qu’ils soient assurés par des aidants, des professionnels ou les deux.



À l’intérieur du domicile des coopérations, des résistances vont se faire jour ; une éthique des pratiques s’élabore dans ces espaces privés mais clos, lieux de vie mais plus seulement…



À l’extérieur, les pouvoirs publics élaborent des lois, encadrent le fonctionnement des organisations et des équipements. Ils promettent un « virage domiciliaire », cherchent à réguler avec des coordinations, des fusions, s’efforcent de lutter contre les maltraitances avec des dispositifs…



Dans l’environnement proche, les services, leurs professionnels et les aidants sont à la manœuvre. Ils assurent le quotidien de l’immense dispositif avec le pari de respecter les textes et les souhaits des personnes, de prendre en compte l’infinie variété des situations domiciliaires, de s’interroger et d’agir.



Grâce à la grande variété de pratiques des auteurs issus de différentes disciplines, l’ouvrage aborde ainsi les valeurs et les usages, le logis et les habitats partagés, l’éthique et la maltraitance, les coopérations et la coordination, le soutien à domicile et ses limites, l’isolement et la solitude.



Disponible sur On le sait, avec le vieillissement, le domicile, lieu de vie privilégié au grand âge, espace d’accompagnement et de soin et territoire de l’aidance, se doit d’être l’objet de toutes les attentions.En effet, ce dernier assure un très grand nombre de fonctions où se mêlent protection, insertion sociale, ancrage dans un environnement de services, intimité et identité, histoire personnelle…Cette profonde relation que nous entretenons (fort logiquement d’ailleurs) avec notre domicile doit cependant être réinterrogée en cas de problèmes de santé, d’incapacité, d’’isolement ou quand la solitude se manifestent.Elle l’est plus encore quand des accompagnements surviennent qu’ils soient assurés par des aidants, des professionnels ou les deux.À l’intérieur du domicile des coopérations, des résistances vont se faire jour ; une éthique des pratiques s’élabore dans ces espaces privés mais clos, lieux de vie mais plus seulement…À l’extérieur, les pouvoirs publics élaborent des lois, encadrent le fonctionnement des organisations et des équipements. Ils promettent un « virage domiciliaire », cherchent à réguler avec des coordinations, des fusions, s’efforcent de lutter contre les maltraitances avec des dispositifs…Dans l’environnement proche, les services, leurs professionnels et les aidants sont à la manœuvre. Ils assurent le quotidien de l’immense dispositif avec le pari de respecter les textes et les souhaits des personnes, de prendre en compte l’infinie variété des situations domiciliaires, de s’interroger et d’agir.Grâce à la grande variété de pratiques des auteurs issus de différentes disciplines, l’ouvrage aborde ainsi les valeurs et les usages, le logis et les habitats partagés, l’éthique et la maltraitance, les coopérations et la coordination, le soutien à domicile et ses limites, l’isolement et la solitude.Disponible sur Amazon ou sur le site de l'éditeur.







La rédaction vous conseille < > OSO-AI : une oreille augmentée pour la protection des ainés en maison de retraite DoktorABC : lancement d'un nouveau service de livraison de médicaments à domicile