Le dioxyde de titane interdit dans les denrées alimentaires le 1er janvier 2020 Un arrêté paru au Journal officiel du 25 avril 2019 prévoit la suspension de la mise sur le marché des denrées alimentaires contenant l'additif E171 (dioxyde de titane) pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2020.





Après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) et dans le cadre de la loi dite ÉGalim, les ministres de la Transition écologique et solidaire et de l'Économie et des Finances ont décidé, par précaution, d'interdire, pour un an, la mise sur le marché des denrées alimentaires contenant cet additif à partir du 1er janvier 2020.



En effet, à l'issue de son expertise, l'Anses soulignait le manque de données scientifiques pour lever les incertitudes sur l'absence de risques liés au



À savoir : l'additif E171 bénéficiant d'une autorisation délivrée au niveau de l'Union Européenne, cet arrêté a été notifié dès signature à la Commission européenne et aux autres États-membres, qui doivent se réunir dans un délai de 10 jours pour examiner cette mesure.



