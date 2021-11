Article publié le 17/11/2021 à 01:00 | Lu 38 fois Le compte ameli accompagne aussi les assurés fragilisés





Avec plus de 40 millions de compte ouverts depuis sa création et 50 millions de connexions par mois, le compte personnel sur ameli.fr est pleinement intégré aujourd’hui dans le quotidien des assurés. Mais si certains services sont largement utilisés, d’autres tout aussi utiles sont encore trop méconnus. La campagne, qui débute le 18 novembre 2021, ambitionne de mettre en avant la simplification des démarches et la large palette des services et informations proposés par ce compte dédié à la santé.

Il faut savoir que près d’une quarantaine de services, simples et rapides sont disponibles dans votre compte ameli. L’objectif de cet espace personnel est de gérer rapidement et à distance vos démarches, de suivre vos remboursements, d’obtenir des informations et d’accéder à de multiples services en ligne. Ce, en quelques clics.



Tout adhérent (le compte est ultra-sécurisé) peut ainsi prendre une photo via son smartphone pour obtenir une carte vitale, télécharger une attestation ou encore changer ses coordonnées postales sans avoir besoin de fournir de pièces jointes.



L’âge, la maladie, les revenus, la situation familiale… De nombreuses circonstances nécessitent une attention renforcée de l’Assurance Maladie et un accompagnement facilité des personnes concernées. Le compte ameli représente à cet égard une source d’outils précieux pour :

- Suivre l’ensemble des remboursements et ses indemnités journalières, pensions invalidité… 24/24 – 7/7 depuis son smartphone ou son ordinateur. Le service permet d’accéder aux historiques de paiements / remboursements, ainsi qu’aux relevés annuels et mensuels détaillés.

- Être accompagné dans ses démarches en posant ses questions à un conseiller au moyen d’une messagerie dédiée. L’assurance d’être guidé dans ses démarches de santé, mais aussi d’être mis en contact avec l’assistance sociale, si nécessaire.

- Avoir instantanément accès à l’ensemble des documents et dispositifs d’aide en santé : demande de complémentaire santé solidaire, téléchargement d’attestations, informations sur les programmes de prévention pour les dents, les maladies cardio-vasculaires…



La campagne de présentation de ces services sera portée avec comme signature : « Compte ameli, Allez-y, demandez-lui », une invitation à redécouvrir les fonctionnalités et services de ce compte.



Rappelons aussi que la création d’un compte ameli ne prend que 2 minutes depuis l’application disponible sur l’App Store pour les appareils sous iOS et le Play Store sous Android, ou à partir du site ameli.fr. Il suffit d’être muni de sa carte Vitale et d’un RIB.



Une fois l’inscription validée, l’accès sécurisé au compte ameli par un mot de passe personnel se fait très facilement par l’application dédiée ou via le site ameli.fr.









Dans la même rubrique < > Vieillissement cellulaire : un paradoxe fondamental élucidé Santé intégrative : une nouvelle Chaire ouvre au sein du Cnam