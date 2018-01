Le chien de race préféré des Français est le... Berge belge

Dans un récent entretien accordé à Paris Match, Alain Delon indiquait qu’il voulait mourir avec son chien Loubo et être enterré avec tous ses animaux dans sa propriété de Douchy dans le Loiret…



Or, ce jeune chien âgé de trois ans est un Malinois, la race préférée de l’acteur depuis des décennies (il en a eu une cinquantaine en tout ; également des Doberman). Il se trouve que le Berger belge est aussi le chien préféré des Français. De fait, selon le LOF, le Berger belge est le chien de race qui a enregistré le plus de naissances sur le territoire français et ceci, pour la 2ème année consécutive (12.307 inscriptions).



Arrive en 2ème position, le Berger australien (avec 11.817 inscriptions), puis le Berger allemand (11.049 inscriptions) qui n’est qu’en 3ème position, même si c’est clairement le plus connu du grand public. Mais attention, on parle ici uniquement des chiens de race.



En 2016, c’était la première fois depuis la création du LOF en 1885 que trois races bergères montaient sur le podium, une position que le trio de tête a maintenue en 2017, mais avec quelques changements. En effet, « le roi » Berger allemand, qui avait déjà cédé sa place de n°1 l’année dernière à son cousin belge, arrive cette année sur la 3ème marche du podium au profit du Berger australien qui prend donc la place de n°2.



2018 : l’année du O pour les chiens de race

Après l’année des N en 2017 avec ses milliers de Nala, Némo, Nina, Nara, Nash, etc. les chiots de race nés en 2018 devront avoir un nom commençant par la lettre O pour leur inscription au LOF : Oscar, Okay, Olaf et tous les autres O.