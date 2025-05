La neuromodulation par ondes millimétriques : une alternative pour soulager la douleur Plusieurs années de R&D et d’études cliniques ont été nécessaires à Remedee Labs pour développer cette approche thérapeutique pour à soulager durablement les douleurs chroniques liées à des pathologies comme la fibromyalgie ou l’arthrose. Cette technologie brevetée, intégrée dans un bracelet, active la production d’endorphines de façon non invasive, indolore et sécurisée et ainsi atténuer les symptômes liés à la douleur chronique. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 19 Mai 2025

D’une arme de dispersion des foules à la gestion de la douleur... Les ondes millimétriques (OMM), dont les propriétés antalgiques avaient déjà été observées1, ont également été utilisées dans des contextes militaires.



L’une de leurs premières applications fut le développement pour l’armée américaine d’un système d’arme non-létale, l’Active Denial System : un puissant émetteur d’ondes millimétriques conçu pour disperser les foules en provoquant une sensation de douleur intense.



C’est au sein du Service de santé des Armées que David Crouzier, co-fondateur de Remedee Labs en étudiant le fonctionnement de cette arme non létale, a découvert une toute autre application : utiliser les ondes millimétriques non pas pour créer une sensation de douleur, mais pour soulager la douleur.



Après plusieurs années de recherche et développement, Remedee Labs a transformé cette technologie d’origine militaire en un dispositif médical.



En s’appuyant sur ces mêmes ondes millimétriques, l’entreprise a réussi à miniaturiser la technologie pour créer un bracelet capable de stimuler la production naturelle d’endorphines, les antalgiques endogènes de l’organisme, ouvrant ainsi la voie à une approche innovante dans le soulagement des douleurs rhumatismales.



Ce bracelet utilise les ondes millimétriques pour venir déclencher la sécrétion d’endorphines. Cette technologie, protégée par 12 brevets à l’international, repose sur l’émission d’ondes à une fréquence de 61 GHz, via une puce miniaturisée intégrée dans le bracelet.



Les ondes millimétriques pénètrent dans la couche superficielle de la peau, à moins de 0,5mm de profondeur, là où se trouvent les récepteurs sensoriels cutanés. L’énergie ainsi transmise active les terminaisons nerveuses sous-cutanées, générant une augmentation des stimulations nerveuses périphériques.



L’augmentation des stimulations périphériques entraîne une modulation du système nerveux central en augmentant la production d’opioïdes endogènes intracérébraux (endorphines), mais aussi d’autres neuromédiateurs (dopamine, sérotonine) ce qui induit aussi une activation parasympathique.



Ce mécanisme a pu être clairement validé par une série d’expérimentations réalisées chez l’animal.



Ainsi le bracelet Remedee améliore la régulation des signaux douloureux et agit sur les symptômes associés aux douleurs (troubles du sommeil, troubles anxieux et dépressifs, altération de la qualité de vie, etc.).



A noter que la neuromodulation par ondes millimétriques nécessite une utilisation quotidienne sur plusieurs semaines avant l’apparition des premiers bénéfices. L’engagement thérapeutique du patient est essentiel pour obtenir des résultats significatifs.







La rédaction vous conseille < > Personnes âgées : bilan de la saison vaccinale contre la grippe avec le Pr Fougère Le Prix Européen Jeune Chercheur 2024 Fondation Recherche Alzheimer : remis à Nicholas Ashton