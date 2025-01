Le Salon Bien Être Médecine Douce Lyon 2025 : 6ème édition ce week-end Cette 6e édition du Salon Bien-Être Médecine Douce Lyon vise à mettre en lumière cinq grands piliers lors des conférences et ateliers : santé préventive, nutrition, sport, sommeil, lien corps-esprit. Une véritable expérience immersive dans un univers où santé et nature se conjuguent pour inspirer un mode de vie équilibré et durable. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Vendredi 17 Janvier 2025

Ce rendez-vous des passionnés de bien-être et de santé au naturel, revient, du 17 au 19 janvier 2025, à la cité internationale.



Fort de son succès grandissant (9 000 visiteurs attendus) et d’un marché en pleine expansion, c’est le lieu où se rencontrent les dernières nouveautés, innovations et solutions naturelles au service d’une santé préventive et holistique.



Avec plus de 140 exposants, 80 conférences et ateliers interactifs, et des experts de renom, le salon propose un vaste programme destiné à répondre aux attentes des visiteurs en quête d’une meilleure qualité de vie.



Axée sur les cinq piliers du bien-être — nutrition, santé au naturel, santé mentale, sommeil et mouvement —, cette nouvelle édition mettra en lumière des pratiques accessibles et des approches intégratives pour promouvoir un bien-être durable.



Face à la demande croissante pour des pratiques de santé préventive et intégrative, l’édition 2025 a souhaité se positionner comme un événement incontournable visant à comprendre et à adopter les nouveaux standards du bien-être. Un bien-être qui favorise, in fine, le bien-vieillir.



Parmi les grandes nouveautés, le salon introduira des espaces comme, notamment, le Village des écoles, vitrine des formations en bien-être et le Tremplin du bien-être, dédié aux jeunes entreprises innovantes, les Éveils bien-être en matinée et les Expériences bien-être en fin d’après-midi.



Le salon se prépare à accueillir une nouvelle fois un public passionné et diversifié. Cette 6ᵉ édition, ancrée dans une dynamique de croissance continue, s’impose comme l’événement de référence pour les amateurs de la santé naturelle et du bien-être global.







