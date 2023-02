Le CBD et les seniors Avec l’âge, différents maux font leur apparition comme la fragilité des os, des troubles du sommeil, des maladies neurodégénératives et des douleurs. Dans ce contexte, le CBD peut être vu comme une molécule thérapeutique pour améliorer le bien-être des personnes âgées.







La définition du CBD

Le cannabidiol ou CBD est un cannabinoïde naturellement présent dans la plante de chanvre. La molécule reste essentiellement présente au niveau des feuilles adjacentes et au niveau de la fleur.



La vente de ce type de produit reste parfaitement légale en Europe, et notamment en France à partir du moment où le taux de THX ne dépasse pas 0,3%.



Vous pouvez parfaitement en consommer sous la forme d’un



Quand le CBD soulage la douleur

Le CBD favorise le maintien de l’équilibre de l’organisme et la molécule reste particulièrement efficace dans le traitement des douleurs chroniques. Idéal lorsque vous souffrez de douleurs sur les articulations ou sur les muscles.



C’est également le même constat concernant des troubles affectant les vaisseaux sanguins et le cœur. Des problèmes particulièrement courant chez les personnes âgées.



L’amélioration du sommeil grâce à une consommation régulière de CBD

Les troubles du sommeil ont tendance à se multiplier en vieillissant. L’une des solutions pour mieux dormir consiste à s’orienter vers la consommation de CBD. La molécule favorise la détente et l’endormissement.



Vous serez dans les meilleures conditions pour vous endormir et ne pas subir des réveils intempestifs. En effet, il faut savoir que le CBD agit directement sur la qualité du sommeil paradoxal. Il faut également savoir que la molécule s’utilise en cas de cauchemars à répétition ou si la personne souffre d’apnées du sommeil.



Un renforcement de la solidité osseuse

Une perte de la densité osseuse est souvent associée au vieillissement. Vous ne le savez peut-être pas, mais les cannabinoïdes seraient reconnus en matière de prévention des os. La molécule interagirait avec les récepteurs CB1 et CB2, naturellement présents au niveau des cellules du tissu osseux.



Comment soulager la douleur avec du CBD ?

Pour lutter contre les douleurs chroniques, le CBD représente un traitement naturel d’une très grande efficacité. De nombreuses études ont démontré son effet anti-inflammatoire et, également, ses effets analgésiques.



Les vertus relaxantes du CBD sont également appréciables afin de lutter contre la dépression chez les seniors. Le cannabidiol s’utilise aussi pour le renforcement des cellules du corps humain en favorisant leur régénération.



Les propriétés antioxydants et anti-vieillissantes du CBD

Le cannabidiol offre des propriétés anti-vieillissantes d’une grande utilité dans la protection des neurones tout en réduisant le processus d’oxydation.



Le CBD lutte contre les substances toxiques pour le système nerveux, la dégénération progressive des capacités du cerveau, les dommages oxydatifs ainsi que les réactions inflammatoires au niveau des neurones.



Le CBD joue donc un rôle particulièrement important pour les personnes âgées souffrant d’une détérioration des tissus du cerveau et des nerfs.



Quelle est la meilleure façon de consommer du CBD ?

Il existe différentes façons de consommer du cannabidiol. Sous la forme de gâteaux, d’e-liquides, de bonbons, de crèmes, d’huiles, de fleurs ou d’infusions.



Dans tous les cas, la consommation reste extrêmement facile et il suffit de suivre les indications sur l’emballage du produit. L’huile de CBD bénéficie d’une action rapide et elle durera plusieurs heures. L’inhalation par diffuseur ou vapotage est également possible.



Ce qu’il faut retenir de l’usage du CBD chez les seniors

Les produits à base de cannabidiol ne peuvent pas être utilisés à des fins médicales. Néanmoins, la molécule reste bénéfique pour les personnes âgées afin de traiter différents symptômes. Une solution alternative pour améliorer la qualité de vie des seniors. Le cannabidiol ou CBD est un cannabinoïde naturellement présent dans la plante de chanvre. La molécule reste essentiellement présente au niveau des feuilles adjacentes et au niveau de la fleur.La vente de ce type de produit reste parfaitement légale en Europe, et notamment en France à partir du moment où le taux de THX ne dépasse pas 0,3%.Vous pouvez parfaitement en consommer sous la forme d’un e-liquide CBD , de gélules, d’huiles ou encore de fleurs. Les produits sont très simples d’utilisation et les propriétés thérapeutiques du CBD peuvent améliorer votre quotidien.Le CBD favorise le maintien de l’équilibre de l’organisme et la molécule reste particulièrement efficace dans le traitement des douleurs chroniques. Idéal lorsque vous souffrez de douleurs sur les articulations ou sur les muscles.C’est également le même constat concernant des troubles affectant les vaisseaux sanguins et le cœur. Des problèmes particulièrement courant chez les personnes âgées.Les troubles du sommeil ont tendance à se multiplier en vieillissant. L’une des solutions pour mieux dormir consiste à s’orienter vers la consommation de CBD. La molécule favorise la détente et l’endormissement.Vous serez dans les meilleures conditions pour vous endormir et ne pas subir des réveils intempestifs. En effet, il faut savoir que le CBD agit directement sur la qualité du sommeil paradoxal. Il faut également savoir que la molécule s’utilise en cas de cauchemars à répétition ou si la personne souffre d’apnées du sommeil.Une perte de la densité osseuse est souvent associée au vieillissement. Vous ne le savez peut-être pas, mais les cannabinoïdes seraient reconnus en matière de prévention des os. La molécule interagirait avec les récepteurs CB1 et CB2, naturellement présents au niveau des cellules du tissu osseux.Pour lutter contre les douleurs chroniques, le CBD représente un traitement naturel d’une très grande efficacité. De nombreuses études ont démontré son effet anti-inflammatoire et, également, ses effets analgésiques.Les vertus relaxantes du CBD sont également appréciables afin de lutter contre la dépression chez les seniors. Le cannabidiol s’utilise aussi pour le renforcement des cellules du corps humain en favorisant leur régénération.Le cannabidiol offre des propriétés anti-vieillissantes d’une grande utilité dans la protection des neurones tout en réduisant le processus d’oxydation.Le CBD lutte contre les substances toxiques pour le système nerveux, la dégénération progressive des capacités du cerveau, les dommages oxydatifs ainsi que les réactions inflammatoires au niveau des neurones.Le CBD joue donc un rôle particulièrement important pour les personnes âgées souffrant d’une détérioration des tissus du cerveau et des nerfs.Il existe différentes façons de consommer du cannabidiol. Sous la forme de gâteaux, d’e-liquides, de bonbons, de crèmes, d’huiles, de fleurs ou d’infusions.Dans tous les cas, la consommation reste extrêmement facile et il suffit de suivre les indications sur l’emballage du produit. L’huile de CBD bénéficie d’une action rapide et elle durera plusieurs heures. L’inhalation par diffuseur ou vapotage est également possible.Les produits à base de cannabidiol ne peuvent pas être utilisés à des fins médicales. Néanmoins, la molécule reste bénéfique pour les personnes âgées afin de traiter différents symptômes. Une solution alternative pour améliorer la qualité de vie des seniors.

Article publié le 07/02/2023 à 15:36 | Lu 91 fois



Dans la même rubrique Des conseils d'hygiène de vie pour un vieillissement réussi ! - 27/01/2023 Chiropraxie : un "crack" sonore est-il un gage d'efficacité ? - 19/01/2023 Mémoire et dépression : quatre questions à Francis Eustache - 13/01/2023 1 2 3 4 5 » ... 439