Article publié le 11/07/2022 | Le Boucan des Anciens : nouveau podcast culturel et ludique dans une maison de retraite de Marseille





Le Boucan des Anciens s’annonce telle une invitation au voyage. Mais un voyage dans le temps et la nostalgie puisqu’ici, on écoute des hommes et des femmes âgés qui ont traversé le 20ème siècle à Marseille et nous parlent d'eux, de leur vie d'avant et de ce que cela veut dire d'avoir plus de 80 ans.

Avant d’aller plus loin, rappelons pour les non-technophiles, qu’un podcast est comme une émission de radio enregistrée que l’on peut écouter à la demande sur une plateforme ou sur un site Internet.



De nos jours, il en existe sur à peu près tous les sujets. Et depuis quelques temps, certains podcasts évoquent la vie de nos anciens ? Dernier en date ? Le Boucan des Anciens.



Cette « émission » vous propose de faire connaissance avec Michel, Roseline, George, Yvette, Pauline et les résidents des Jardins d'Haïti, une maison à vivre en plein coeur de Marseille où les résidents prennent la parole au micro.



Un podcast un peu particulier. Un podcast pour prendre le temps d'écouter ceux que l'on entend peu, trop peu même… En l’occurrence, il s’agit de résidents qui font revivre le Marseille et la Provence d’antan, de leur jeunesse. Un Marseille disparu. Mais encore bien présent dans leurs mémoires d’anciens.



On écoute alors ceux qui donnent vie à nos cours d'Histoire en nous racontant leur histoire. On écoute ceux dont la vie nous paraît si grande et si lointaine, qu'on se demande parfois si c'est bien réel. Si tout cela a bel et bien existé… A écouter.









