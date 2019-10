Article publié le 02/10/2019 à 01:00 | Lu 48 fois Lauréat concours Villes Amies des Ainés 2019 : colloc' intergénérationnelle à Brest Dans le cadre du concours Villes Amies des Ainés 2019, dix projets (sur 78 candidatures) ont retenu l'attention du jury. Parmi eux, « Louise et compagnie », une colocation intergénérationnelle (étudiants-personnes âgées) à Brest.

Objectifs

Lutter contre l’isolement des personnes âgées, les inciter à sortir, échanger, cultiver un lien social dans une ambiance conviviale. Favoriser l’accès au logement pour les étudiants en les inscrivant dans une démarche solidaire.



Pratique

Proposer des animations variées aux résidents âgés dans un cadre convivial et atypique. Impliquer des étudiants dans une démarche solidaire intergénérationnelle en apportant une aide aux professionnels s’occupant des personnes âgées. Effectuer un suivi régulier et un bilan des actions entreprises.



Pour ce faire, la résidence Louise Le Roux. Elle compte 85 habitants. C’est un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par le CCAS de Brest.



En 2016, suite à l’annonce de la future vacance d’un ancien logement adjacent, l’établissement a souhaité le rénover et le louer à tarif modéré à des étudiants désireux de s’inscrire dans le projet d’animation de la résidence, en consacrant 3 heures par semaine à des activités en compagnie des résidents âgés.



Les disponibilités des étudiants permettent de proposer des animations à des créneaux inhabituels pour les retraités (en fin de journée et le week-end, quand l’équipe professionnelle est habituellement moins disponible). Au fil des séances, des liens se tissent entre résidents et les trois étudiants ayant tous un parcours personnel ou professionnel en rapport avec l’aide aux personnes.



La mise en place de cet ambitieux projet a nécessité du temps : initié en mai 2016, les premiers étudiants ont été accueillis en septembre 2017. L’appartement a dû être rénové et meublé, et les étudiants sélectionnés pour l’occuper. Une responsable animation coordonnait leurs interventions auprès des personnes âgées. A son lancement, ce projet a bénéficié d’une aide financière du conseil départemental.



La variété des activités proposées enchante les résidents : jeux de société, atelier de cuisine, chant, tricot, jardinage, lecture à haute voix, atelier bienêtre, art créatif, loto, promenade au square, … La convivialité est au rendez-vous et offre aux personnes âgées un moment d’évasion auquel elles n’étaient pas habituées.



Ces actions sont un complément aux propositions de l’équipe professionnelle et bénévole s’occupant habituellement de ces résidents. Le retour sur expérience des étudiants est également positif et incite l’établissement à pérenniser le projet pour les prochaines années universitaires.











