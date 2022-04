Lauréat Silver-Surfer : les blouses Coala, une aide précieuse lors des transferts de patients dépendants

Ce projet développe une blouse « technique » destinée à aider les soignants lors des transferts de patients dépendants.



En effet, rappelons-le, les transferts manuels de patients constituent la principale tâche à risques pour les aides-soignants.



A ce titre, cette blouse est un vêtement dédié qui aide les soignants. Elle est composée d’une structure interne qui permet d’assister l’action de manutention manuelle activable et désactivable et de prises externes pour sécuriser soignant et patient.



D’autre part, des poignées externes rétractables sont reliées à la structure interne et permettent une interface sécurisée entre patient et soignant. Blouse Coala reçoit une enveloppe financière de 10.000 euros, un accompagnement de la part d’Eurasanté d’une valeur de 10.000 euros et soumettra un dossier de financement auprès de BPI France.



Depuis 2015, Eurasanté et ses partenaires se mobilisent autour de l’appel à projets « Silver Surfer » visant à stimuler l’écosystème des associations, des entreprises, des professionnels de santé, des laboratoires de recherche et des start-ups en incitant à développer des solutions s’appuyant sur les nouvelles technologies numériques et d’usage dédiées à la Silver Économie.



La septième édition de l’appel à projets national « Silver Surfer » avait été lancée en juin 2021 avec une ambition inchangée : inciter des entreprises, des porteurs de projets ou des professionnels de santé à proposer des innovations dans le champ de la Silver Économie.



Grâce aux votes des utilisateurs et à un jury composé d'experts et de partenaires institutionnels, cinq lauréats finaux ont été nommés : soit deux fois plus de lauréats récompensés cette année pour leurs solutions en faveur du mieux vieillir et de l’autonomie des seniors, preuve du caractère novateur et de la qualité des projets proposés.