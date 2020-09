Lantichute : nouveau service en ligne de prévention des chutes de résidents en maisons de retraite

On le sait, la chute peut s’avérer le début d’une longue descente aux enfers pour les personnes âgées, avec souvent une issue fatale à court ou moyen terme.Premier facteur de mortalité chez les personnes âgées, les chutes sont responsables de 9 300 morts par an chez les plus de 65 ans.Fort de ce chiffre, le problème des chutes d’ainés va mathématiquement s’accentuer dans les années à venir. Autant à domicile qu’en EHPAD ou en résidence service pour les seniors.Face à ce constat, la MSA souhaite prévenir plus efficacement les chutes et ainsi préserver l’autonomie et le bien-être des résidents maisons de retraite.Comment ? Grâce au bien-nommé Lantichute. Il s’agit en fait d’un outil gratuit et sécurisé de prévention des chutes dédié au personnel des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des résidences autonomie.Dans la pratique, cet outil permet le recensement et l’analyse des chutes des résidents. Les équipes sont ainsi mieux équipées pour agir plus rapidement sur une situation à risque et éviter la survenue de chute : installation de rampes dans les couloirs, formation du personnel, organisation d’une activité de marche pour les résidents, etc.