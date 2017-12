Article publié le 21/12/2017 à 02:38 | Lu 162 fois Landernau : Julien Doré "entre" en maison de retraite Le talentueux chanteur Julien Doré vient de mettre en ligne une petite vidéo dans laquelle le personnel d’une maison de retraite de Landernau dans le Finistère reprend l’un de ses titres, Coco câline. Pour le plus grand plaisir des résidents !

La vidéo vient d’être postée sur le compte twitter de Julien Doré accompagnée de ces quelques mots :

« D’âge en âge, on ne fait que changer de folie ; Bisous aux seniors de Landerneau ». Elle affiche déjà plus de 150.000 vues.



En fait, ce petit film a été transmis à l’artiste par la directrice de la maison de retraite Fleur de Lin située à Landerneau dans le Finistère. C’est elle qui est à l’origine de cette chorégraphie qui reprend l’un de ses titres Coco câline.



On y voit le personnel danser en costume de panda, puis les résidents (âgés de 70 à 93 ans) mettre des masques de l’adorable petit animal. Une vidéo « bon enfant » qui a été tournée dans la cantine de cette structure qui appartient au groupe Domitys. L’idée étant de montrer que l’on peut aussi s’amuser dans les maisons de retraite… C’est réussi.