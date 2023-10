Lancement de la Grand Cause Seniors de Make.org Afin de permettre une mobilisation générale pour faire bouger les choses en matière de vieillissement et pour trouver un nouvel équilibre au sein de la société, Make.org* et ses partenaires ont lancé cette semaine, la Grande Cause #Seniors avec une coalition rassemblant 40 autres organisations. Une première phase qui se tiendra jusqu’au 3 décembre 2023.











Avant d’aller plus loin, précisons que cette initiative intervient quatre ans après le lancement de la Grande Cause Aînés (2018-2022) déjà initiée par Make.org qui parvint à réunir plus de 400.000 participants, 60 organisations (associations, entreprises, médias, institutions) et fut soutenue par le Ministère des Solidarités et de la Santé.



Elle a permis de construire 8 actions à impact décisif :

Tablette pour nos aînés,

Mieux chez moi,

Cohabitation solidaire,

Ma boussole aidants,

Qualification Aidant,

Jumelages intergénérationnel,

Entreprises pour les aidants,

Tous engagés contre l’isolement.



Afin de permettre une mobilisation générale pour faire bouger les choses en matière de vieillissement et de trouver un nouvel équilibre bienveillant au sein de la société, Make.org lance donc cette grande consultation citoyenne. La plateforme seniors.make.org accueillera les propositions et les votes des participants.



Make.org invitera ensuite les citoyens ayant participé à la consultation -et l’ensemble de ses partenaires- en mars 2024 à deux journées d’ateliers de réflexion pour transformer les idées issues de la consultation en pistes d’actions concrètes.



Jusqu’en octobre 2024, ces pistes seront qualifiées et enrichies pour aboutir à un plan national de 6 à 10 actions annoncées en octobre 2024. Elles seront ensuite incubées, développées, financées puis expérimentées sur le terrain et déployées à l’échelle nationale, en complémentarité de l’action publique, notamment celle du ministère des Solidarités et des Familles, qui soutient la Grande Cause.



« Construire une société bienveillante et solidaire demande à ce que chacun, quels que soient sa condition et son parcours de vie, soit partie prenante de notre devenir commun. Depuis plus de 70 ans, la Semaine Bleue met en avant la contribution des aînés à la vie sociale et milite pour le renforcement des liens entre les générations » indique l’Uniopss, coordinatrice de la Semaine Bleue.



