Lancement de l'enquête Resterjeune.com : les seniors, les Jeux Olympiques et l'activité physique

Dans la pratique, cette enquête menée auprès de 5.000 personnes de plus de 50 ans doit permettre d’identifier les points suivants…



L’intérêt des seniors pour les JOP, leurs disciplines et leurs sportifs préférés. Les sportifs seniors qui ne sont plus sur les podiums mais qui les inspirent par leur savoir-être et leur savoir-vivre. En enfin, les efforts que ces seniors sont prêts à faire pour améliorer leur condition physique et mentale : bonnes pratiques alimentaires, activité physique, adaptation de l’activité sportive à la pathologie …



Les résultats de cette étude seront partagés à l’occasion de la 26ème édition du Salon des Seniors qui porte sur la thématique des « seniors, le sport et le numérique du 13 au 16 mars 2024 ».



« Avec plus de 10.000 utilisateurs conquis en peu plus de 3 ans, ResterJeune.com a déjà redonné le sourire et amélioré la vie de milliers de personnes grâce à une méthode unique et globale », précise Julien Hyardet, ancien joueur de rugby professionnel, qui voyant ses proches, notamment sa maman et ses grands-parents avancer en âge, s’est lancé dans l’entreprenariat pour concevoir et développer une solution complète et singulière.



ResterJeune.com est une solution 100% digitale (application web et mobile) pour le maintien du bien-être des + 50 ans. Elle fournit une solution « tout-en-un » basée autour de l’activité physique, de la nutrition, du bien-être mental et du lien social.