Article publié le 27/03/2019 à 01:00 | Lu 94 fois La téléassistance des personnes âgées selon Allianz Assistance De nos jours, les services de téléassistance pour personnes âgées vivant à domicile se multiplient à la vitesse grand « V ». Et c’est une bonne chose dans une société qui vieillit, puisque ces nouvelles technologies favorisent le maintien des ainés chez eux en toute sécurité. Cela rassure autant les personnes âgées que leurs proches aidants.

Article sponsorisé



On le sait, il n’y a pas suffisamment de places en maisons de retraite, les prix de ces établissements sont trop élevés pour la plupart des familles et, point peut-être le plus important, les personnes âgées souhaitent, et c’est bien légitime, vieillir à domicile !



Avec le développement des nouvelles technologies, de plus en plus de services arrivent sur le marché de la « silver économie », visant à assurer la protection des proches âgés qui vivent à domicile. Parmi les différentes solutions, la téléassistance a le vent en poupe depuis une quinzaine d’années déjà.



Plusieurs services existent d’ores et déjà sur le marché, il suffit de surfer quelques minutes sur le web pour se rendre compte de l’offre disponible. Parmi ces produits, citons



Les clients peuvent s’abonner en ligne grâce à une offre claire et précise. On retrouve bien évidemment le fameux détecteur de chute, un bracelet qui alerte automatiquement la plateforme de téléassistance si une personne tombe sans avoir à appuyer sur un quelconque bouton. Mais rien ne vous empêche, si besoin est, de déclencher l’alarme par vous-même.



Plus original dans ce type d’offre, la boite à clés qui vise à faciliter l’arrivée des secours. En cas de besoin, le chargé de téléassistance peut fournir le code de la boîte à clés et ainsi éviter de forcer la porte d'entrée de la personne à secourir.



Autre option intéressante, l’éclairage automatique, toujours bien pratique et sécurisant la nuit pour éviter les chutes. Un produit qui complète parfaitement le détecteur de mouvement (pour les ainés qui ne quittent presque plus leur domicile).



Au-delà de ces aides basées sur les nouvelles technologies, cette offre de téléassistance propose aussi différents services comme l’assistance psychologique, les services à domicile ou encore, les appels de convivialité et de vigilance ; ces derniers sont programmés tous les mois pour éviter de se sentir isolé et pour vérifier que le moral de la personne âgée est bon.



Tous ces services sont disponibles « à la carte » ; en fonction des besoins de la personne. L’installation des différents produits « technos » est simple et les options peuvent évoluer avec le temps afin de répondre au mieux aux attentes des clients et de leur famille. Naturellement, ces services bénéficient d'un crédit ou d'une réduction d'impôts de 50% des sommes versées ce qui permet d’accéder à cette offre à partir d’une dizaine d’euros par mois.



In fine, cette large palette de services (l’une des plus complètes sur le marché) vise bien évidemment, à permettre aux personnes âgées de vivre seule à domicile, en sécurité, tout en rassurant les proches.



Téléphone client 01 46 12 12 00*

*Service ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

(sauf jours fériés) Dans un monde qui vieillit, notamment en Europe, aux USA et en Asie, le maintien à domicile des personnes âgées est devenu une véritable « question de société ».On le sait, il n’y a pas suffisamment de places en maisons de retraite, les prix de ces établissements sont trop élevés pour la plupart des familles et, point peut-être le plus important, les personnes âgées souhaitent, et c’est bien légitime, vieillir à domicile !Avec le développement des nouvelles technologies, de plus en plus de services arrivent sur le marché de la « silver économie », visant à assurer la protection des proches âgés qui vivent à domicile. Parmi les différentes solutions, la téléassistance a le vent en poupe depuis une quinzaine d’années déjà.Plusieurs services existent d’ores et déjà sur le marché, il suffit de surfer quelques minutes sur le web pour se rendre compte de l’offre disponible. Parmi ces produits, citons Allianz Téléassistance qui repose d’une part sur un grand groupe d’assurance et d’autre part, sur toute une palette de services dont certains sont assez innovants.Les clients peuvent s’abonner en ligne grâce à une offre claire et précise. On retrouve bien évidemment le fameux détecteur de chute, un bracelet qui alerte automatiquement la plateforme de téléassistance si une personne tombe sans avoir à appuyer sur un quelconque bouton. Mais rien ne vous empêche, si besoin est, de déclencher l’alarme par vous-même.Plus original dans ce type d’offre, la boite à clés qui vise à faciliter l’arrivée des secours. En cas de besoin, le chargé de téléassistance peut fournir le code de la boîte à clés et ainsi éviter de forcer la porte d'entrée de la personne à secourir.Autre option intéressante, l’éclairage automatique, toujours bien pratique et sécurisant la nuit pour éviter les chutes. Un produit qui complète parfaitement le détecteur de mouvement (pour les ainés qui ne quittent presque plus leur domicile).Au-delà de ces aides basées sur les nouvelles technologies, cette offre de téléassistance propose aussi différents services comme l’assistance psychologique, les services à domicile ou encore, les appels de convivialité et de vigilance ; ces derniers sont programmés tous les mois pour éviter de se sentir isolé et pour vérifier que le moral de la personne âgée est bon.Tous ces services sont disponibles « à la carte » ; en fonction des besoins de la personne. L’installation des différents produits « technos » est simple et les options peuvent évoluer avec le temps afin de répondre au mieux aux attentes des clients et de leur famille. Naturellement, ces services bénéficient d'un crédit ou d'une réduction d'impôts de 50% des sommes versées ce qui permet d’accéder à cette offre à partir d’une dizaine d’euros par mois.In fine, cette large palette de services (l’une des plus complètes sur le marché) vise bien évidemment, à permettre aux personnes âgées de vivre seule à domicile, en sécurité, tout en rassurant les proches.Téléphone client 01 46 12 12 00**Service ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30(sauf jours fériés)











Dans la même rubrique : < > Proches aidants : le Sénat adopte la proposition de loi Puteaux : le CCAS fait le ménage dans les produits ménagers