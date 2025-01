La soeur brésilienne Inah Canabarro Lucas, nouvelle doyenne de l'humanité à l'âge de 116 ans

Née en 1908 dans le berceau sudiste du Brésil, São Francisco de Assis, Inah Canabarro Lucas est l'émanation vivante d'une lignée historique. Elle est en effet l'arrière-petite-fille du général David Canabarro, figure emblématique militaire ayant marqué les annales par son engagement dans la Guerre des Farrapos. Son enfance, marquée par une constitution frêle et chétive—au point que sa santé suscitait des interrogations—ne présageait pas d'une telle longévité.



Après avoir embrassé une vie dévote en Uruguay en tant que religieuse, Inah retourne au Brésil pour y dispenser son savoir en portugais et en mathématiques ; une vocation qu'elle exercera dans le quartier Tijuca de Rio de Janeiro.



Son parcours est jalonné d'épreuves, notamment en 2022 lorsqu'elle contracte le Covid-19 alors qu'elle est hospitalisée—une maladie dont elle triomphe, enrichissant son statut d'une des survivantes les plus âgées connues à ce jour.



Le 23 janvier 2022 marque un autre tournant dans sa vie : elle devient la doyenne du Brésil suite au décès d'Antonia de Santa Cruz. Malgré des troubles auditifs et visuels, sa routine demeure immuable et rythmée... Lever, repas, prière et sommeil s'enchaînent avec une régularité métronomique. Sa famille témoigne : « Je pense que c’est sa détermination pour la vie et un dévouement envers les autres. Et la spiritualité », confie Kleber Vieira Canabarro Lucas (TV Globo), neveu dévoué.



La question inéluctable demeure : quel est donc le secret de cette longévité exceptionnelle ? La réponse pourrait résider dans cet équilibre subtil entre foi inébranlable et altruisme quotidien. Suivant les pas d'Inah Canabarro Lucas dans cette course contre le temps : Ethel Caterham d'Angleterre, âgée de 115 ans,désormais la deuxième personne vivante la plus âgée du monde selon LongeviQuest et le Gerontology Research Group.