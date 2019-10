Article publié le 08/10/2019 à 04:11 | Lu 180 fois La sexualité ne prend pas sa retraite par Sébastien Landry (livre) Le jeune psycho-sexologue Sébastien Landry (34 ans) a publié le 2 octobre dernier aux éditions in Press, un ouvrage intitulé La sexualité ne prend pas sa retraite (153 pages - 11,90 euros) qui traite, comme on peut l’imaginer, des relations sexuelles chez les seniors. Un sujet de moins en moins tabou.

De nos jours, de plus en plus de livres s’adressent aux seniors et à leurs problématiques. C’est bien légitime, puisqu’ils sont de plus en plus nombreux. Tous les sujets sont désormais abordés sans tabou : de la santé au bien-être en passant par les exercices physiques, l’alimentation, la mobilité, l’aide à domicile et bien évidemment, le sexe.



Dernier en date ? La sexualité ne prend pas sa retraite de Sébastien Landry, jeune psycho-sexologue qui a déjà écrit de nombreux livres notamment un sur l’éjaculation précoce. Dans cet ouvrage, l’auteur revient donc sur une thématique très en vogue : la sexualité des seniors et celle des résidents en maisons de retraite…



Comme le rappelle l’éditeur sur son site Internet : « vieillir ne signifie pas l’arrêt de la sexualité. Les maladies chroniques, la fatigue, les troubles physiques, la ménopause, sont autant d’obstacles qui peuvent se mettre en travers du plaisir intime et poussent parfois les seniors à renoncer à leur sexualité. Même si le corps change, une vie sexuelle épanouie est toujours possible ».



Et de poursuivre : « en dépit des modifications corporelles et psychologiques qu’il engendre, le vieillissement est aussi un moment privilégié pour redécouvrir son corps et apprendre à s’aimer autrement ».



Alors que notre société est conditionnée par l’idée de la performance sexuelle (il suffit de voir un film ou de regarder quelques publicités pour s’en convaincre) l’auteur conseille de « décrocher des stéréotypes » car, quand on vieillit (ce n’est pas un scoop) les capacités sexuelles diminuent.



Et le psycho-sexologue de préciser : en vieillissant, « l’homme peut présenter des troubles érectiles et la femme peut rencontrer des problèmes de lubrification vaginale, ce qui rend la pénétration pénible. Si on reste focalisé sur l’idée de performance alors qu’on vieillit, on mène ses relations sexuelles à l’échec en cas de dysfonctionnement ».



Sous la forme « questions-réponses », Sébastien Landry répond dans ce livre à toutes vos interrogations. Il propose conseils et solutions issus de sa pratique de soignant pour retrouver une sexualité épanouie ! Même après 65 ans…









