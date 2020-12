Article publié le 11/12/2020 à 10:56 | Lu 97 fois La réalité virtuelle arrive dans les maisons de retraite





Une nouvelle start-up, installée près de Cholet, propose aux résidents des Ehpad de « voyager », de s’évader avec un casque de réalité virtuelle (VR). Une véritable bouffée d’oxygène pour des personnes âgées qui se retrouvent seules en période de crise sanitaire.





Elles échangent sur les réseaux sociaux, jouent au casino en ligne, apprennent une autre langue ou regardent des films en streaming.



Pour d’autres, celles qui se retrouvent en Ehpad (en maisons de retraite médicalisées) c’est plus difficile. Pour elles, la start-up



Voyager sans se déplacer

Muni d’un casque de réalité virtuelle la personne peut, tout en restant assise dans son fauteuil, dévaler les pistes de Courchevel, visiter un casino à Monaco, plonger avec les requins au large de la Floride ou regarder passer les coureurs et la caravane du Tour de France !



Au départ l’idée de l’entreprise choletaise était de se spécialiser dans la production de vidéos à 360° permettant la visite d’entreprises, la découverte de métiers ou pour le recrutement.



Mais le projet s’est retrouvé contrarié par l’arrivée du coronavirus qui a occasionné une perte de plus de 50 milliards d’euros dans le secteur du tourisme ! Covid-19 oblige, par ailleurs, les gens ont été obligé de rester la plupart du temps confinés chez eux, ce qui est encore plus vrai pour les ainés qui s’avèrent plus vulnérables au virus.



Ehop, une solution d’évasion

Au vu de ces facteurs, la start-up française a pensé qu’il y avait quelque chose à imaginer, notamment pour les résidents en maison de retraite.



Depuis un mois lacomdigitale.com commercialise donc sa solution Ehop. Moyennant un abonnement de 100 euros par mois, l’entreprise propose à ses abonnés dix vidéos de moins de dix minutes dont trois renouvelables chaque mois. Le casque virtuel n’est pas fourni, à charge de la personne de l’acheter.



Le produit a été testé dans une dizaine d’Ehpad et de résidences senior de Vendée et de Maine-et-Loire, les retours sont excellents. Bon nombre de personnes âgées étaient ravies de revoir la montagne ou de se retrouver sur un voilier comme si elles y étaient !



Une résidente de maison de retraite qui avait passé une grande partie de sa vie à Nantes a pu se balader dans les rues de sa ville et pénétrer dans la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul.



