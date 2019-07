Article publié le 02/07/2019 à 01:00 | Lu 116 fois La minute vieille : une huitième saison qui s'annonce tout aussi bonne ! Sexe, divorce, maladie, enfants, mort, religion, etc. La minute vieille reprend tout l’été sur Arte. En effet, la 8ème saison a démarré hier et sera diffusé sur la chaine franco-allemande jusqu’au 1 septembre tous les jours sauf les mardi et samedi. A voir ; absolument !

Voici une série télévisée totalement jubilatoire et décalée qui met en scène des seniors assis sur un canapé, en plan fixe, qui racontent des histoires drôles voire, souvent salaces ! Preuve de son succès, nous en sommes déjà à la huitième saison.



Le format est court (1minute 30 avec trois saynètes à chaque épisode) mais efficace. Cette nouvelle saison inédite a démarré hier et se poursuivra jusqu’au 1er septembre prochain avec en « guest-star » cette année, Andréa Ferréol, Geneviève de Fontenay ou encore Liliane Rovère.



Cette série découle à l’origine du court-métrage La minute vieille, réalisé par Fabrice Maruca en 2008, avec Jeannine Barbaud, Simone Coulon et Monique Darpy. Pour les fans, sachez que les saisons précédentes existent en DVD.



Chaque épisode se termine systématiquement par : « Bon, les jeunes on compte sur vous ! »











