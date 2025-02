La méditation comme alliée pour mieux vivre la ménopause Pour mieux vivre la ménopause, l'application de méditation Petit BamBou propose un programme spécialement conçu pour accompagner les femmes dans cette étape de la vie. Réalisé en collaboration avec la psychothérapeute Martine Spiesser, ce programme vise à aider à se recentrer sur ses émotions et à mieux apprivoiser ces changements. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Jeudi 13 Février 2025

La ménopause concerne près de dix millions de femmes en France. Une étape naturelle, mais souvent accompagnée de symptômes inconfortables qui touchent environ 80% d'entre elles et qui peuvent impacter leur bien-être au quotidien.



Les bouffées de chaleur font partie des symptômes à forte composante psychosomatique, c’est-à-dire que les émotions influencent fortement ce symptôme.



Ainsi, il a été démontré que le niveau d’anxiété est fortement corrélé à la fréquence et l’intensité des bouffées de chaleur.



Pour réduire l’anxiété, nombreuses sont les solutions facilement accessibles en ligne aujourd’hui : méditation, sophrologie, respiration, yoga…



Pour mieux vivre la ménopause, l'application de méditation Petit BamBou propose ainsi un programme spécialement conçu pour accompagner les femmes dans cette étape de la vie.



Ce dernier a été réalisé en collaboration avec la psychothérapeute Martine Spiesser, ce programme vise à aider à se recentrer sur ses émotions et à mieux apprivoiser ces changements.



Pour celles qui souhaitent aller plus loin, un parcours complémentaire en 10 séances a été imaginé, avec des exercices pratiques, des conseils et des réflexions pour parcourir cette période en douceur.



Rappelons que Petit BamBou est une application de méditation de pleine conscience lancée en janvier 2015. Elle propose une grande variété de séances adaptées tant aux débutants qu’aux plus expérimentés et compte aujourd’hui, selon son fondateur, plus de 11 millions d’utilisateurs.







La rédaction vous conseille < > Cosmécetiques : les grandes tendances actuelles par le Dr Hema Sundaram Salon Vivre Autrement : pour la première fois un parcours senior