La hausse des retraites de 4% sera appliquée le 9 septembre 2022

Article publié le 17/08/2022





Compte-tenu de l’inflation, la revalorisation de 4% des retraites de la Cnav (Caisse nationale d'assurance vieillesse) et adoptée par le Parlement, qui devait être effective le 9 aout dernier a été décalée au 9 septembre. Une hausse qui sera rétroactive au mois de juillet dernier.

D’une manière générale, la hausse des pensions de retraite a lieu le 1er janvier de chaque année (1,1% en 2022). Quand l’indice des prix à la consommation l’exige… Cette année, alors que l’inflation galope, une seconde revalorisation a été décidée par le gouvernement dans le cadre de la protection du pouvoir d’achat.



La revalorisation anticipée des retraites a ainsi été votée le 3 août 2022 par le Parlement. « Elle concerne la retraite de droit propre, la retraite de réversion, l'Aspa et l'ASI » rappelle le communiqué de la Cnav (Caisse nationale d'assurance vieillesse).



Cette revalorisation de 4% s'applique bel et bien à partir de votre retraite du mois de juillet dernier. « Toutefois, le calendrier de l'examen parlementaire de cette loi n'a pas permis à l'Assurance retraite de déployer cette revalorisation sur le paiement de la retraite de juillet versé en août » précise encore la Cnav dans son communiqué.



Cette revalorisation s'appliquera donc à partir du paiement de la retraite du mois d'août qui sera versée le 9 septembre. Le montant correspondant à la revalorisation sur la retraite du mois de juillet sera versé rétroactivement avec le paiement du 9 septembre.









