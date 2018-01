Article publié le 25/01/2018 à 01:00 | Lu 121 fois La biosystémie : nouvelle recette anti-âge Les éditions Odile Jacob vont publier le 31 janvier prochain, un livre sur une nouvelle technique anti-âge. Rédigé par Helena Rachel Compper et Yann Rougier, cet ouvrage intitulé « Gardez votre jeunesse, commencez à vivre » (22,35 euros) propose de découvrir la biosystémie, une nouvelle technique de « reverse aging » qui « va bien au-delà de l’anti-âge habituel ». Explications.

Avec le vieillissement de la population et le développement du bien vieillir, chaque semaine voit l’arrivée d’un nouvel ouvrage permettant d’avancer en âge de manière optimale. Dernier en date ? « Gardez votre jeunesse, commencez à vivre », édité par Odile Jacob et en libraire à partir du 31 janvier prochain.



Concrètement de quoi s’agit-il ? Il s’agit d’une démarche de prévention santé innovante fondée sur un principe scientifique simple : toutes nos cellules ont un meilleur fonctionnement quand les équilibres acide-base, minéraux et antioxydants sont optimaux dans l’organisme. Cette technique a été mise au point par la spécialiste de la nutrition Helena Rachel Compper et le médecin nutritionniste Yann Rougier.



Tout d’abord, on sait que les radicaux libres et l’inflammation cellulaire proviennent en grande partie de ce que nous mangeons. On sait également que ce sont des déclencheurs du vieillissement cutané et qu’ils entrainent de la même manière, le vieillissement de tous nos organes.



Pour neutraliser ces déclencheurs et prévenir nombre de maladies, les auteurs de ce livre ont donc mis au point une méthode baptisée « biosystémie ». Dans la pratique, il s’agit d’une stratégie globale pour améliorer son alimentation, gérer ses stress, physiques et émotionnels.



Au quotidien, cette nouvelle méthode tourne autour de règles de vie qui visent à revitaliser l’organisme et ralentir les méfaits du temps : un système de détoxication, un programme nutritionnel anti-âge non toxique et des activités qui favorisent l’énergie et la bonne humeur. Tous les jours de l’année. « Une action en synergie sur nos cellules qui produit une amélioration globale, perceptible à l’intérieur du corps comme à l’extérieur » assurent les auteurs.



Avec cet ouvrage, Helena Rachel Compper et Yann Rougier assurent que l’on « peut remonter le temps au niveau biologique, freiner ou accélérer l’horloge interne en intervenant sur notre régénération cellulaire, notre alimentation, notre rythme de vie, notre pratique physique ». A lire.