Article publié le 17/05/2019 à 05:38 | Lu 241 fois La belle des Océans : le nouveau navire maritime de Croisieurope Bonne nouvelle pour les amateurs de croisières en mer. En effet, Croisieurope, « le » spécialiste des croisières fluviales vient d’acquérir un second navire maritime, La belle des Océans, un beau bateau de 103 mètres de long d’une capacité de 120 passagers qui proposera très prochainement un nouveau programme de croisières sur les mers du globe.

On ne présente plus Croisieurope, une entreprise de Strasbourg encore en mains familiales, grand spécialiste des croisières fluviales. Si les fleuves d’Europe, mais également d’Asie et d’Afrique sont très présents dans son catalogue, l’enseigne propose également quelques croisières en Méditerranée à bord de La belle de l’Adriatique.



Aujourd’hui, un second navire maritime arrive au sein de Croisieurope : La belle des Océans (ex Silver Discoverer). Ce dernier va donc compléter l’offre des croisières en mers pour l’entreprise strasbourgeoise. A noter que ce beau bateau reste à dimension humaine. Comme toujours chez ce croisiériste...



En effet, d’une longueur de 103 mètres de long et de 15 mètres de large, La belle des Océans dispose de sept ponts pour une capacité de 120 passagers qui logeront dans 60 suites spacieuses toutes avec vues extérieures (ce qui n’est pas le cas sur les « monstres des mers » où certaines cabines sont « aveugles ») et neuf disposent même de balcons privatifs !





Côté services, ce navire est doté de deux salons-bar, d’un restaurant, d’un bar-restaurant gril autour de la piscine, d’un centre fitness, d’un salon de beauté avec coiffeur, d’un spa et d’un service de blanchisserie.



Pour le moment, le programme des croisières de La belle des Océans n’a pas encore été dévoilé… Dans la mesure où La belle de l’Adriatique sillonne d'ores et déjà la Méditerranée, on peut imaginer que ce nouveau navire sera dédié à d’autres destinations, à d’autres mers du globe… Affaire à suivre.



Croisieurope

