Article publié le 02/02/2021 à 08:46
La Réunion : l'Agirc-Arrco ouvre de nouveaux points d'information retraite





L’Agirc-Arrco annonce le renforcement de son dispositif d’informations et de services retraite à La Réunion avec l’ouverture d’un centre d’information retraite (Cicas) à Saint-Denis de La Réunion, complété par des points d’accueil à Saint-Pierre, Saint-André et Saint-Paul.

Bonne nouvelle pour les Réunionnais. En effet, le régime de retraite complémentaire poursuit le développement de ses centres d’information. Dans cette optique, celui ouvert à Saint-Denis de la Réunion a pour objectif d’informer et de conseiller les actifs sur leurs droits à la retraite, principalement Agirc-Arrco et Ircantec.



Les conseillers accueillent également sur rendez-vous les personnes qui souhaitent être accompagnées dans la constitution de leur dossier en vue de leur départ à la retraite.



En complément du site de Saint-Denis, d’autres points d’accueil et permanences sont proposés dans les communes de Saint-Pierre, Saint-André et Saint-Paul. Chacun étant équipé d’une borne en libre accès, permettant, même sans rendez-vous, d’effectuer ses démarches retraite en ligne et au besoin de joindre un conseiller par téléphone.



Avec ces ouvertures à Réunion, l’Agirc-Arrco poursuit le développement de son réseau de proximité dans les Départements et Régions d’Outre-Mer. En 2019, deux Cicas ont ouvert en Guadeloupe et en Guyane.



Le réseau Cicas Agirc-Arrco compte plus de 100 centres d’information retraite répartis sur le territoire métropolitain et dans les Départements et Régions d’Outre-Mer.



Horaires d’accueil et d’information au public :

- Par téléphone au 0262 200 700, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

- Sur rendez-vous :

*A Saint Denis, 2 bis Ruelle Pavée, du lundi au vendredi de 8h à 15h

* A Saint Pierre, 56 Boulevard Hubert-Delisle, du lundi au vendredi de 8h à 15h

* A Saint André, 9 rue Roger-Payet, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

* A Saint Paul, 14 Rue Eugène-Dayot, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h









