Article publié le 20/06/2022 à 01:00
La QVT au coeur des enjeux des entreprises





La qualité de vie au travail est un enjeu pour toutes les entreprises, et les Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) n’échappent pas la règle. Une problématique dont s’est saisie l’Agence des médecines complémentaires et alternatives (A-MCA) en lien avec Responsage.

L’A-MCA a conclu en avril, un partenariat avec Responsage, spécialiste des salariés aidants, de l’accompagnement en entreprise et de la qualité de vie au travail (QVT).



« Son rôle est d’accompagner les salariés en fragilité par des actions sociales, explique Véronique Suissa, directrice de l’A-MCA. L’équipe propose également des formations dans le cadre de la QVT. »



Responsage a récemment proposé aux salariés des entreprises partenaires, une formation sur la diététique, qui a remporté un franc succès. Et ce, d’autant plus dans ce contexte post-crise sanitaire, qui a accentué ce besoin de qualité de vie au travail, de prévention et de liens sociaux.



« Après cette période que nous avons tous traversé, Responsage, conscient de l’importance que suscite le champ du bien-être et des MCA, s’est rapproché de l’A-MCA, afin d’approfondir cet axe de la prévention en santé », poursuit Véronique Suissa. Et d’ajouter : « Ils nous ont sollicité, afin de conceptualiser des formations sur la QVT en lien avec les MCA, en raison de notre expertise dans le domaine. »



Des formations adaptées

Il est ainsi prévu que Responsage propose à ses entreprises partenaires un accès à des formations en QVT. Après l’identification des entreprises intéressées, Responsage les mettra en lien avec l’A-MCA.



« Nous pourrons alors élaborer la formation et nous occuper de sa mise en œuvre sur le terrain », explique la directrice de l’AMCA, précisant que l’Agence se chargera également de trouver les formateurs.



Dans le cadre de ce partenariat, les formations s’adressent aussi bien aux salariés en fragilité (à savoir atteints d’un handicap, touchés par une maladie chronique, en burn-out ou encore aidants) qu’à tous les autres.



« Responsage a tenu à élargir l’accès à l’ensemble des salariés des entreprises, car tous peuvent être concernés par ces enjeux », précise Véronique Suissa. Parmi les thématiques envisagées : comprendre la diététique pour mieux s’alimenter, mobiliser son corps et préserver son mental, se détendre avec des techniques de relaxation, tenir le stress par la méditation, réduire la pression par la sophrologie, utiliser l’autohypnose pour mieux se concentrer.



Une mission d’expertise

Ce travail entre totalement dans le champ des missions d’expertise de l’A-MCA, veillant ainsi à la qualité de vie des salariés. « Ce travail implique de s’investir dans l’enseignement, la recherche, la formation, la structuration et la promotion du bien-être des personnes en santé et en fragilité, conclut Véronique Suissa. La prévention induit nécessairement des actions de terrain. »









