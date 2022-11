La Prévention, une ambition ! Penser la prévention tout au long de la vie : les prochaines rencontres à l’assemblée Nationale

Organisées par l’Agence des Médecines Complémentaires Adaptées (A-MCA). Sous le patronage Madame la Députée Renaissance, Annie Vidal. En partenariat avec Senioractu.com. Le jeudi 8 décembre 2022, de 9H30-13h00.











Mais, au-delà des mots et des formules, que signifie une société de la prévention ? Que signifie cette ambition pour une société de la longévité qui sera de plus ne plus marquée par le vieillissement de la population, la hausse du nombre de très âgés et de centenaires comme des personnes vivant avec une maladie chronique, le développement des virus…



Une ambition qui doit aussi prendre la mesure du désir des citoyens à retrouver du pouvoir d’agir, y compris sur les questions de santé. Déjà, notons, combien, dans un moment où les Français recherchent une meilleure qualité de vie, que des pistes s’ouvrent de plus en plus largement : attention croissante à la complémentarité entre les soins, vision globale de l’accompagnement, importance de la prévention tout au long de la vie, adaptation croissante des logements, prise de conscience de la nécessité de soutenir les professionnels du care, peur de la perte d’autonomie…



En ce sens, le Conseil National de la Refondation (CNR) sur la santé pourrait constituer un levier pour intégrer la question de la prévention.



Face aux enjeux, l’Association Agence des Médecines Complémentaires Adaptées (A-MCA), sous le patronage Madame la Députée, Annie Vidal, organise une matinée de débat et de partage d’expériences sur la prévention tout au long de la vie le 8 décembre prochain.



Cette matinée, portée par ses fondateurs, Véronique Suissa, Serge Guerin et Dr Philippe Denormandie et ses conseillers scientifique et médical, Pr Antoine Bioy et Pr Gilles Berrut sera centrée sur la prévention comme ambition pour construire l’avenir, non seulement en termes de santé publique, mais plus largement de société.



Dans une France qui prend de l’âge, le triptyque « bien-grandir, bien-vivre, bien-vieillir » se trouve au cœur des attentes des Français comme de la démarche de nombreux acteurs de la qualité de vie.



Ces rencontres ont ainsi vocation à rassembler à la fois la société civile, les acteurs de terrain, comme les médecins Alain Ducardonet, médecin cardiologue, co-fondateur du centre Ella Santé et Adrian Chaboche, médecin généraliste, directeur et co-fondateur du Centre Vitruve.



Ou encore, différents praticiens de médecines complémentaires, comme Catherine Aliotta, présidente de la Chambre Syndicale de la Sophrologie et de nombreux décideurs, provenant de l’écosystème de la protection sociale, avec en particulier l’intervention de Stéphane Junique, président de la mutuelle VyV), d’entreprises de soin (Maisons de Familles, Korian) du monde de l’habitat (Fédération des Esh).



L’enjeu est de renforcer une dynamique vertueuse ouverte au débat et aux regards croisés. Soulignons que le ministre de la Ville et du Logement, Olivier Klein est attendu pour conclure les débats de cette matinée.



Proposé dans un format « hybride », ces rencontres sont ouvertes à tous à distance (citoyens, public informés, professionnels, patients…). Déjà plus de 500 personnes se sont inscrites à distance tandis que la salle est complète …



La rencontre du 8 décembre doit ainsi permettre à tous ceux qui le souhaitent de s’informer et de s’exprimer sur les évolutions et innovations en matière de prévention. C’est la raison pour laquelle, nous avons choisi de nous associer à cet évènement majeur. J’interviendrai, d’ailleurs, pour réagir, comme éditorialiste politique et journaliste mais également comme citoyen, aux débats qui auront été développés durant cette matinée.



Pour s’inscrire afin de suivre à distance les rencontres et de participer aux débats, merci de vous connecter



Pour signer la pétition Par ailleurs, l’Agence des MCA a lancé un appel visant à rassembler la société dans son ensemble (habitants, patients, professionnels, élus, décideurs, etc.) en faveur d'un accès aux pratiques de prévention.

Article publié le 25/11/2022 à 09:41 | Lu 58 fois