Article publié le 19/01/2022 à 01:00 | Lu 197 fois La Présence, ça se pratique d'Elisabeth Marshall (livre)





Les Éditions de la Martinière annoncent la sortie du livre d’Élisabeth Marshall, le 4 février prochain, « La Présence, ça se pratique », un ouvrage de 288 pages (15,90 euros) dans lequel l’auteur partage ses expériences de différentes activités corporelles et philosophiques tels que le massage, le yoga, la sophrologie, le jeûne, la méditation et ce que ces dernières lui ont apporté.

Élisabeth Marshall est directrice éditoriale au magazine La Vie et conceptrice du magazine Sens&santé.



« Entreprendre ce tour du propriétaire, en revisitant mes expériences, m’a menée tour à tour à rencontrer ma force et ma fragilité, mes questionnements et ma confiance en la vie, mon besoin d’intériorité et d’ouverture, mon aptitude au don et à l’accueil » indique la journaliste spécialisée dans les questions de santé.



Plus concrètement, sa prédilection pour les questions de sens et de spiritualités ont conduit Élisabeth Marshall à rencontrer, dans le cadre de son métier de journaliste, de nombreux thérapeutes et praticiens du corps et du développement personnel.



A ce titre et au cours de ses différentes enquêtes, elle a pu expérimenter certaines disciplines comme le yoga, la méditation, le massage, le travail du souffle, le jeûne, la pleine conscience, l’initiation à la prière…



Dans ce nouvel ouvrage, elle entraîne le lecteur dans un voyage à travers des pratiques corporelles qui ont en commun l’art de la présence à soi et au monde, dans un dialogue intérieur qui fonde, rassemble et apaise.



La journaliste rappelle que le "corps est le plus court chemin vers notre être intérieur" et invite aussi à faire confiance aux messages du corps et à affiner notre écoute et notre ressenti, conditions de la bienveillante rencontre avec l’autre.



Entre parcours personnel et exercices pratiques accessibles à tous, ces « petites philosophies du corps » ouvrent à une visée universelle de l’humain. Des exercices qui permettent, entre autres, d’acquérir une meilleure présence à soi, au monde et aux autres.









Dans la même rubrique < > Hydratation : pourquoi elle est importante pour les seniors L'hydratation, essentielle à notre santé : le point avec l'AFC