Article publié le 01/03/2019 à 03:22 | Lu 91 fois La Poste : trois services au service de l'intergénération Depuis quelques années déjà, La Poste s’est penchée sur la problématique « personne âgée » et propose désormais dans cet esprit, trois services qui visent à répondre à la problématique du vieillissement de la population et au maintien des liens intergénérationnels.

De nos jours, smartphones, ordinateurs, tablettes et autres appareils font partie du quotidien des petits-enfants, évidents pour eux, ils le sont parfois moins pour leurs grands-parents. Dans ce contexte, La Poste propose Ardoiz, une tablette spécialement imaginée pour les seniors. Elle est intuitive et simplifiée pour toutes les fonctions principales : internet, messagerie ou encore appareil photo.



Développée par Tikeasy, entreprise du groupe La Poste, cette offre comprend la mise en service de la tablette à domicile (initialisation de la tablette et connexion à Internet) par un postier spécialement formé.



Cette offre propose aussi des contenus sans publicité et une équipe de conseillers à l’écoute du senior pour toute question via un numéro gratuit. La tablette est disponible dans tous les bureaux de poste de France métropolitaine ou directement en ligne sur www.ardoiz.com.



Autre service de La Poste pour les ainés : les visites du facteur dans le cadre de l’offre « Veiller sur mes parents ». Dans ce contexte, le facteur rend régulièrement visite aux personnes âgées, prend de leurs nouvelles, partage un moment convivial et les proches sont informés du bon déroulement de la visite et des éventuels besoins exprimés sur leur smartphone, via une application dédiée.



Depuis novembre 2018, l’abonnement mensuel à Famileo est désormais offert chaque mois. Ce service permet aux membres d’une famille souvent éloignés d’adresser messages et photos à leur proche âgé via une application mobile dédiée. Ces échanges sont ensuite mis en page dans une gazette papier personnalisée et remise en main propre par le facteur lors de sa visite.



Et en cas de besoin, de malaise ou de chute, la personne âgée bénéficie aussi d’un équipement connecté à un centre de veille et d’assistance8 disponible 24 h/24 et 7 j/7, installé ar le facteur. Si nécessaire, le centre prévient les proches, il alerte les secours si la situation le nécessite.



Enfin, l’application Youpix, permet de partager l’instant présent tout simplement. Voyages au bout du monde, souvenirs de famille ou dernier selfie (autoportrait en photo) en date sont autant d’occasions d’envoyer une carte postale et un petit mot à ses grands-parents. Cette appli propose de personnaliser une photo et de l’envoyer par la poste sous forme de carte postale, depuis son smartphone. La Poste s’occupe de tout : impression et expédition de la carte postale.











