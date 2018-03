Article publié le 19/03/2018 à 08:09 | Lu 102 fois La Poste ouvre un point "relais" dans un centre pour personnes âgées Depuis quelques années déjà, La Poste repense son offre tout en s’orientant de plus en plus vers les services auprès d’une clientèle âgée. L’ouverture de ce premier point « relais » dans un centre départemental –dans les Bouches-du-Rhône- en est un nouvel exemple.





La semaine dernière, La Poste a lancé à Marseille, un nouveau concept de point « relais ». Ce dernier a été implanté au sein d’un centre départemental pour personnes âgées, mais il sera bien évidemment ouvert à tous les publics.



Cette expérience devrait être menée dans une dizaine de lieux du même type en partenariat avec les « Maisons du bel âge ». Et si l’essai s’avère concluant, il est amené à être reproduit à plus grande échelle dans le reste de la France. Comme le souligne une récente dépêche de l’AFP, il s’agit là d’une solution envisagée par La Poste pour « respecter son engagement de conserver plus de 17.000 points de présence » en France.



Face au développement du web, face au déclin du courrier physique et face à l'arrivée de la concurrence, La Poste se doit de diversifier son offre… C'est ce qu'elle fait depuis quelques années, notamment avec l'ouverture de services auprès des personnes âgées.