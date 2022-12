La Poste Immobilier et les Jardins d'Arcadie partenaires pour de futures résidences seniors La Poste Immobilier, filiale immobilière du Groupe La Poste, va lancer une première série de Résidences Services Seniors à horizon 2022-2024, en partenariat avec Les Jardins d’Arcadie, Acapace et Bouygues Immobilier. Brest, Châteauroux, St-Etienne, Auch, Villefranche-de-Rouergue et Amiens feront partie des premières réalisations. Détails.







Depuis pratiquement vingt ans, le Groupe La Poste met l’enjeu sociétal du vieillissement au cœur de son plan stratégique et Poste Immobilier décline cette stratégie sur le plan immobilier.



Il a ainsi engagé fin 2018 le projet de reconvertir des sites libérés de tout ou partie de leur activité postale en « Résidence Services Seniors », afin d’encourager le lien social, contribuer à réduire l’isolement et créer de la valeur dans les territoires. Un projet ambitieux dont l’aspiration dépasse la simple valorisation immobilière de ses actifs.



Ainsi, fin 2019, à l’issue d’une consultation, La Poste Immobilier a retenu Les Jardins d’Arcadie, acteur de référence sur le marché immobilier seniors et filiale du Groupe ACAPACE et de Bouygues

Immobilier, afin d’accompagner la transformation d’un portefeuille d’hôtels des postes en onze Résidences Services Seniors et une résidence hôtelière.



Plus concrètement, les Jardins d’Arcadie seront exploitants de ces résidences non médicalisées après la restructuration lourde des bâtiments, opérée soit par la structure de développement immobilier commune à Bouygues Immobilier et Acapace, soit directement par La Poste Immobilier.



Dans un premier temps, six sites doivent progressivement être lancés : Brest, Châteauroux, St-Etienne, Auch, Villefranche-de-Rouergue et Amiens, avec des travaux prévus entre 2022 et 2024 et une mise en exploitation prévue à horizon 2025.



Six autres sites sont également planifiés et feront eux aussi l’objet d’une concertation avec les collectivités locales concernées… Affaire à suivre.

Article publié le 05/12/2022 à 03:00 | Lu 408 fois