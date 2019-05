Article publié le 03/05/2019 à 01:00 | Lu 100 fois La Haubette : des pavillons locatifs et évolutifs pour les seniors Alors que le bailleur social Plurial Novilia vient de dévoiler son projet Senior+ by Plurial Novilia, revenons plus en détail sur la Haubette, un ensemble de onze pavillons locatifs situés à Tinqueux (Marne) qui seront adaptables à la perte d’autonomie de leurs locataires.

De quoi s’agit-il ?

Réalisation de onze pavillons locatifs seniors sur la commune de Tinqueux, dans le quartier de la Haubette. Ces constructions bénéficient du savoir-faire développé par P.N. en matière de logement dédié aux publics vieillissants et aux personnes à mobilité réduite et s’inscrivent dans le programme de redynamisation du quartier de la Haubette où le bailleur social mène depuis 2010 plusieurs opérations constructions à haute valeur ajoutée.



Quelle réponse spécifique apportée aux seniors ?

P.N. a mis l’accent sur le caractère évolutif de ces pavillons réalisés de plain-pied, avec des équipements spécifiques convenants aussi bien à des personnes en pleine santé qu’à des personnes touchées par un début de perte d’autonomie : douches italiennes, barres de relevage, volets électriques…



Chaque pavillon bénéficie d’un garage et d’une terrasse privée, et des jardins communs ont été créés afin de permettre de tisser des liens entre les résidents.



Quels bénéfices pour les occupants ?

Conçus en partenariat avec l’architecte Humbert Di Legge, ces onze pavillons en T3 d’environ 80m² chacun ont été entièrement pensés autour du mode de vie des seniors, leur permettant de garder pleinement leur autonomie et de profiter du confort d’un espace de vie moderne et dynamique – tout en anticipant d’éventuelles complications et notamment une perte de mobilité.









