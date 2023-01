La Fondation de Rothschild et ses structures pour les personnes âgées Les maisons de retraite de la Fondation de Rothschild proposent aux ainés des projets de vie axés sur la recherche du bien-être. Les troubles cognitifs, la grande fragilité et la dépendance sont pris en charge ; la mission de la fondation pour les personnes âgées est plurielle et ne se limite cependant pas à ses maisons de retraite. Elle propose également des soins de rééducation et réadaptation, ainsi que des appartements pour personnes âgées autonomes.











Dépendance EHPAD La Maison de Retraite et de Gériatrie (Paris, 75012) accueille au sein d’un parc arboré des personnes âgées dépendantesseules ou en couple. Celles-ci résident dans différentes maisons en fonction de leurs besoins en soins. Un projet individualisé leur est proposé dans le respect de leurs habitudes de vie. Le suivi médical est assuré par des médecins gériatres ainsi que des infirmiers et des aides-soignants formés à la gériatrie, présents 24 heures sur 24. Des soins spécialisés dispensés par des masseurs kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens et des psychologues favorisent le maintien de l’autonomie des résidents. L’établissement a aussi développé une expertise dans l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer, notamment avec un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés), ou encore avec une unité de vie spécialisée dans les maladies neurodégénératives gérée par du personnel qualifié. Les familles sont invitées à participer à la vie de la maison de retraite, au sein de laquelle les activités culturelles et de loisirs occupent une place essentielle, afin de maintenir les liens sociaux et diminuer certaines manifestations des troubles cognitifs. La vie sociale est notamment rythmée par des spectacles et de nombreuses fêtes. La Résidence Saint Jean Eudes (Chevilly-Larue, 94550) propose au sein d’un grand parc ombragé, une architecture spacieuse, avec des salons, une bibliothèque et des salles de restauration. Elle compte 82 chambres individuelles et une chambre double, conçues pour des résidents dépendants. Elle offre de nombreux services(linge, coiffeur, Wifi, etc.) pour assurer un accompagnement adapté en matière de qualité de vie, de bien-être et de santé. Le service médical est assuré par un médecin coordinateur en lien avec les médecins traitants des résidents et une équipe soignante pluridisciplinaire adaptée aux divers besoins. La Résidence Diane Benvenuti (Montreuil, 93100) dispose d’un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) et d’équipements spécifiques privilégiant le confort des personnes accueillies. L’équipe d’animation propose, matin comme après-midi, des programmes d’activités physiques (escrime, par exemple), culturelles et cognitives variées. Tout nouvel arrivant bénéficie d’un projet de vie personnalisé. La Résidence La Guette (Villeneuve-Saint-Denis, 77607) propose de nombreux services (Internet, Wifi, tablettes, jeux connectés). L’équipe de professionnels assure les soins techniques et de nursing tout en veillant à préserver l’autonomie de chaque résident. Une équipe d’infirmières, un médecin coordinateur et deux cadres de santé participent à la sécurité et à la qualité des soins dispensés. Les résidents bénéficient aussi d’un projet d’accompagnement personnalisé et d’activités ludiques ou occupationnelles, individuelles et collectives.

Sanitaire – Soins de suite L’Unité de Soins de Suite (USS), située au sein de la Maison de Retraite et de Gériatrie (Paris, 75012 – voir page 12), hospitalise des personnes âgées de plus de 75 ans en suite de phase aiguë, avant un retour vers leur domicile. L’établissement dispose de locaux de rééducation pour l’aide à l’autonomie et le réapprentissage des gestes de la vie courante. Tous les lits sont médicalisés avec accès à l’oxygène, au vide et équipés d’appels malades.

Résidence Service Le répit : une nouvelle structure pour personnes en situation de handicap et leurs aidants. La Fondation a ouvert, le 1er février 2022, Le Répit (Paris, 75010), une structure d’accueil de jour expérimentale qui reçoit quotidiennement des personnes en situation de handicap. Ce lieu prend en charge de manière adaptée une très grande variété de handicaps et d’âges. Il représente pour les proches aidants une « bulle d’oxygène » leur permettant d’éviter des situations d’usure et de bénéficier de conseils auprès de professionnels qualifiés. L’établissement permet aussi des rencontres entre les familles et soutient les proches sur les plans psychologique et social. L’autre objectif est de favoriser l’autonomie des bénéficiaires, en leur offrant une rupture avec un quotidien souvent centré sur leurs pathologies et leur traitement. Le Répit propose par exemple des activités sensorielles, créatives et sportives, des rencontres avec de nouvelles personnes et la possibilité de construire de nouvelles amitiés.

Article publié le 09/01/2023 à 02:00 | Lu 107 fois