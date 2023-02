La Fondation d'entreprise La Mutuelle Générale récompense Passerelle Assist'aidant Dans le cadre de son premier appel à projets externe lancé en novembre dernier, la Fondation d’entreprise La Mutuelle Générale vient de dévoiler les lauréats 2023 : parmi la centaine de dossiers reçus, 9 projets ont retenu l’attention des administrateurs. A la découverte de Passerelle Assist’aidant, l’un des lauréats 2023.







Passerelle Assist’aidant propose un accompagnement personnalisé en faveur du bien-vieillir et de la qualité de vie des aidants. Cela s'adresse à tous les aidants, retraités, en activité professionnelle ou jeunes aidants qui accompagnent un proche aidé quels que soient sa pathologie et son âge.



Si, aujourd'hui, des dispositifs existent pour accompagner les proches aidants (plateforme de répit, accueil de jour, café des aidants…), toutes ces solutions se trouvent en dehors de leur domicile. Or, les aidants familiaux hésitent souvent à sortir de leur domicile en laissant leur proche sans accompagnement.



Le projet soutenu par la Fondation d’entreprise La Mutuelle Générale consiste à intervenir au domicile de l'aidant, pour une durée d’environ un an. Durant cette période, l'aidant familial reste en lien avec une psychologue « fil rouge ».



Elle coordonne les interventions de l'équipe pluridisciplinaire (réseau de partenaires locaux) en fonction des modifications de la situation de l'aidant ou l'aidé. Le dispositif est ouvert à tous quel que soit le revenu. Cette association est dirigée par Martine Aulagnier.



Sélectionnés pour leur caractère innovant et concret au service du bien-vieillir, ces lauréats bénéficieront d’un soutien financier et d’un accompagnement par la Fondation. L’ensemble des dossiers reçus ont été évalués par le Conseil d’administration de la Fondation selon différents critères : pertinence, impact, réplicabilité, faisabilité et temporalité de la mise en œuvre.



Outre un soutien financier (une enveloppe globale de 200 000 euros a été allouée à ces 9 projets), la Fondation d’entreprise La Mutuelle Générale restera mobilisée aux côtés des porteurs de projet pour les accompagner et apporter son concours au bon développement de leurs initiatives.

