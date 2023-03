La Fondation d'entreprise La Mutuelle Générale récompense Oldyssey Dans le cadre de son premier appel à projets externe lancé en novembre dernier, la Fondation d’entreprise La Mutuelle Générale vient de dévoiler les lauréats 2023 : parmi la centaine de dossiers reçus, 9 projets ont retenu l’attention des administrateurs. A la découverte de l’association Oldyssey, l’un des lauréats 2023.







L'association Oldyssey est dirigée par Clément Boxebeld. Son but ? Briser le tabou qui existe autour du monde de la vieillesse tout en changeant le regard que notre société porte sur cet âge de la vie et de développer des initiatives pour valoriser le rôle social des retraités.



Comment ? Grâce à ShareAmi, un programme qui vise à créer du lien intergénérationnel et interculturel qui a été lancé pour la première fois en mai 2020.



Dans la pratique, ce dernier met en relation des jeunes apprenant le français et des personnes âgées ou des seniors afin de créer des duos de conversation via visioconférence.



Sélectionnés pour leur caractère innovant et concret au service du bien-vieillir, ces lauréats bénéficieront d’un soutien financier et d’un accompagnement par la Fondation. L’ensemble des dossiers reçus ont été évalués par le Conseil d’administration de la Fondation selon différents critères : pertinence, impact, réplicabilité, faisabilité et temporalité de la mise en œuvre.



Outre un soutien financier (une enveloppe globale de 200 000 euros a été allouée à ces 9 projets), la Fondation d’entreprise La Mutuelle Générale restera mobilisée aux côtés des porteurs de projet pour les accompagner et apporter son concours au bon développement de leurs initiatives.

Article publié le 03/03/2023 à 01:00 | Lu 200 fois



Dans la même rubrique < > Les pourquoi de mes petits-enfants de Sophie Gallet (livre) La Fondation de Rothschild et ses structures pour les personnes âgées