La Fondation d'entreprise La Mutuelle Générale récompense Gérond'if Dans le cadre de son premier appel à projets externe lancé en novembre dernier, la Fondation d’entreprise La Mutuelle Générale vient de dévoiler les lauréats 2023 : parmi la centaine de dossiers reçus, 9 projets ont retenu l’attention des administrateurs. A la découverte de Gérond’if, l’un des lauréats 2023.







Gérond’if, dirigé par Olivier Hanon, a pour vocation de fédérer les acteurs intervenant dans les champs de la gériatrie et de la gérontologie en Ile-de-France afin de dynamiser la recherche, l’innovation, la valorisation industrielle et la formation sur le territoire francilien.



Le projet soutenu par la Fondation consiste à faire découvrir, tester et évaluer par les personnes âgées et leurs aidants familiaux et professionnels les « gérontechnologies » issues du Living Lab Mobile de Gérond’if, afin de -in fine, émettre des recommandations et des preuves scientifiques pour les transformer et les adapter.



Gérond’if possède toutes les compétences pour promouvoir une étude et maîtrise tout le circuit de la

recherche, de l’élaboration du projet, en passant par l’obtention des avis des autorités compétentes, la mise en œuvre opérationnelle, la gestion des données conformément à la réglementation, l’analyse statistique, la rédaction des rapports d’activité et la publication des résultats dans des journaux scientifiques spécialisés.



Sélectionnés pour leur caractère innovant et concret au service du bien-vieillir, ces lauréats bénéficieront d’un soutien financier et d’un accompagnement par la Fondation. L’ensemble des dossiers reçus ont été évalués par le Conseil d’administration de la Fondation selon différents critères : pertinence, impact, réplicabilité, faisabilité et temporalité de la mise en œuvre.



Outre un soutien financier (une enveloppe globale de 200 000 euros a été allouée à ces 9 projets), la Fondation d’entreprise La Mutuelle Générale restera mobilisée aux côtés des porteurs de projet pour les accompagner et apporter son concours au bon développement de leurs initiatives.

