La Couverture des 100 voeux : un cadeau original pour un départ en retraite

En cherchant de l’inspiration pour créer un cadeau original à l’occasion de la naissance de sa nièce, Marion Aveline découvre la Couverture aux 100 Vœux également appelée Bai Jia Bei. Une tradition chinoise qui se concrétise par la réalisation d’une couverture constituée de morceaux de tissus est offerte par la famille et les amis à l’occasion de la naissance d’un enfant. Mais également, un cadeau original pour un départ en retraite.

« La Couverture aux 100 Vœux est un véritable symbole d’amour et de protection » précise Marion Aveline.



Et de poursuivre : « j’ai conçu la première couverture pour la naissance d’un bébé très attendu dans ma famille. J’ai récolté 70 carrés de tissus que j’ai assemblé puis préparé un livret avec les mots doux envoyés. Lorsque la toute jeune maman a ouvert ce livret, l’émotion qu’elle a dégagé était incroyable. C’était magique ».



L’aventure démarre donc en 2015, en confectionnant une première couverture pour sa nièce, puis ensuite, pour ses proches et rapidement pour des connaissances - toutes séduits par le concept. Marion décide alors de se lancer et de créer sa marque et son site internet. Sa vocation : simplifier le processus de création et le rendre accessible à tous.



Au-delà de la couverture de naissance, sa volonté est aussi de démocratiser une tradition : “Ce n’est qu’un prétexte pour dire à quelqu’un à quel point on l’aime : mariage, baptême, déménagement, fête, départ à la retraite…etc. Les vœux de nos proches sont d’une valeur inestimable.”



Comment ? Tout se passe sur l’interface dédiée en créant son compte en quelques clics : les100voeux.fr ; les vœux (100% coton de 20x20cm) peuvent être rédigés dans toutes les langues !



Toutes les couvertures sont réalisées dans un atelier situé à Crépy-en-Valois dans les Hauts-de-France. Ce cadeau est confectionné dans une petite entreprise qui opte pour le « fait-main » et revendique la qualité de l’artisanat français. C’est désormais une équipe de 7 personnes et 72 000 clients !



Un tel cadeau est un cadeau collaboratif : chaque participant règle sa propre participation. Le montant est de 12,90€ par vœu et un minimum de 8 vœux par couverture est fixé. La réalisation et l’expédition sont déjà incluses et réparties, il n’y aucun frais supplémentaire.



De par son mode « projet » la création des couvertures s’étale dans le temps (une durée de deux mois en moyenne par projet, le temps de récolter les vœux de chaque participant) ce qui permet à l’équipe de gérer le flux des commandes.



Le processus de fabrication des couvertures est en constante amélioration : tant au niveau des

machines que du savoir-faire de l’équipe. Marion et ses équipes visent une qualité irréprochable,

c’est pourquoi les finitions sont réalisées à la main et chaque couverture est vérifiée avant d’être expédiée, démontrant la force de l’artisanat français.



Et après ? Marion Aveline travaille actuellement sur un projet de revalorisation des chutes de tissus. A plus long terme, elle mise sur le développement de sa marque à l’étranger. Affaire à suivre donc…









