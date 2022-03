Article publié le 24/03/2022 à 08:02 | Lu 52 fois La Corse est-elle adaptée aux voyages pour seniors ? Vacances pour seniors en Corse





La Corse est surnommée "l'île de beauté" et cette appellation ne pourrait pas être plus appropriée. L'île est située en Méditerranée et émerge à pic de l'eau. Les côtes et les hautes montagnes émergent largement de l'eau et le paysage vert contraste fortement avec le bleu de la mer.





L'île est une destination parfaite pour les jeunes et les moins jeunes, mais les seniors doivent être conscients de certains aspects. Dans l'article suivant, nous nous pencherons sur la Corse et donnerons des conseils simples mais utiles aux seniors qui se rendent sur l'île de beauté.



Arrivée

Il existe plusieurs façons de visiter l'île méditerranéenne. Des bateaux partent de Marseille et de Nice à destination de



C'est pourquoi il est recommandé de miser sur le voyage en avion. La Corse possède quatre aéroports différents, répartis sur l'île. Au nord, il est possible de se rendre à Calvi et Bastia, au sud à Ajaccio et Figari. Les prix et les horaires des vols varient (fortement) en fonction du lieu de départ.



Les avions en provenance de Nice et de Paris arrivent à intervalles réguliers. Ainsi, il peut être intéressant pour certains de se rendre dans le nord de l'île, tandis que d'autres vacanciers préfèrent se rendre dans le sud.



Comme le réseau de transports publics est très peu développé, il est très intéressant de louer une voiture pour la Corse dès le continent français. La voiture permet de couvrir rapidement et facilement les distances et constitue en outre un moyen de transport confortable.



Hébergement

La Corse a été jusqu'à présent épargnée par le tourisme de masse. Cela présente quelques avantages. Ainsi, la nature variée est intacte et l'île se caractérise par des plages de sable blanc, des formations rocheuses pittoresques, des côtes non aménagées et des paysages extrêmes. En plus des 16.000 hectares de désert, l'île est couverte d'un maquis impénétrable, on ne peut plus luxuriant.



On ne trouve pas sur l'île de complexes hôteliers sous forme de blocs de béton. Les visiteurs ne peuvent donc pas se loger dans de vastes complexes hôteliers ou motels.



Il est possible d'explorer l'île à proximité immédiate de la population locale. Les propriétaires peuvent indiquer des buts d'excursion utiles et des conseils secrets. Un véritable atout de la Corse qui fait battre le cœur des explorateurs et des visiteurs communicatifs.



À voir et à faire en Corse

La Corse est un paradis pour les fans de nature. Dans les montagnes, les forêts et les régions désertiques de l'île, il est possible de faire de magnifiques randonnées à vélo ou à pied. La flore et la faune peuvent être admirées de près et les points de vue de l'île convainquent par une vue phénoménale sur la Corse et la vaste Méditerranée.



Les plages de sable fin invitent en outre à la détente et à la baignade. Les retraités les plus téméraires peuvent en outre s'essayer à des sports nautiques très appréciés. Outre le surf, le snorkeling et la voile, la conduite d'une banane est également un grand plaisir. Mais attention ! Les chutes dans l'eau sont inévitables !



accueillant pour les chiens









