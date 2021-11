Article publié le 03/11/2021 à 01:00 | Lu 151 fois La Cnav et le Big Data





L’assuré, la carrière, la retraite, l’action sociale pour le compte du régime général (pour les travailleurs salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants) mais aussi le numéro de Sécurité sociale, le pré-remplissage de la déclaration d’impôt, la fourniture des ressources pour le calcul des allocations logement pour le compte de la sphère sociale… Voici quelques-uns des exemples de data gérées par la Cnav.

Et au format BIG : il s’agit de 12 milliards d’éléments de ressources et 6 milliards d’éléments de carrière !



Pour gérer la donnée de manière optimale, la DSI de la Cnav met en œuvre une stratégie

selon plusieurs axes :

• partager la sémantique autour de la data ;

• définir les usages de la donnée ;

• travailler sur la qualité de la donnée ;

• construire une gouvernance ;

• mettre en place des systèmes informatiques optimisés.



C’est par cette prise de conscience collective que la Cnav a débuté sa démarche de stratégie Data en impliquant tous les métiers de son organisation et tous les niveaux hiérarchiques.



Cette démarche a débuté en 2017 par des expérimentations : en 2018 la Cnav a défini son socle technique, en 2019 une plateforme big data a été mise en place pour récupérer et stocker les données brutes et la première alimentation a été réalisée en 2021.



Forte de cette expérience, la Cnav effectue un bilan de cette première phase afin de se préparer pour 2022 dans la perspective de la prochaine COG (Convention d’objectifs et de gestion).



Les ambitions de la Cnav sont de mettre la data au service :

• de sa performance globale d’organisme de la sphère sociale en apportant de la valeur à ses métiers ;

• des usages statistiques et prospectifs et plus largement de la data-science ;

• D’améliorer la lutte contre le non-recours et la fraude

• d’offrir de nouveaux usages d’exposition de données et d’y associer de l’intelligence artificielle.









